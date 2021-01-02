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Twitter, Cammu Keşmir'de yayın yapan haftalık derginin hesabını askıya aldı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yayın yapan haftalık çoklu-ortam dergisi "KashmirWalla"nın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı, "topluluk kuralarını ihlal ettiği" gerekçesiyle askıya alındı.

Emre Aytekin   | 02.01.2021
Twitter, Cammu Keşmir'de yayın yapan haftalık derginin hesabını askıya aldı Fotoğraf: Faisal Khan/AA

Ankara

Twitter'dan yapılan açıklamada, derginin 29 Ağustos'ta Hint güvenlik güçlerinin Cammu Keşmir'de muharrem ayı yürüyüşü yapan Şii Müslümanlara plastik mermilerle müdahale ettiği olaylara ilişkin haber paylaşımına eklenen görüntülerin, "kişilerin ölüm anının gösterilemeyeceği" kuralını ihlal ettiği bildirildi.

Derginin editörü ve imtiyaz sahibi Fahad Şah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haber görüntülerinin neden ihlal olarak değerlendirildiğini anlayamadıklarını belirtti.

Şah, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Söz konusu görüntüler, Ağustos 2020'de yayımladığımız, polisin dini bir tören sırasında silahsız sivillere acımasız müdahalesini gözler önüne seren bir haberin parçasıydı. Paylaşımımız şiddeti teşvik etmiyor, bilakis silahsız sivillere uygulanan şiddeti belgeliyor." ifadelerini kullandı.

Hesabın açılması için Twitter'a başvurduklarını, durumu anlattıklarını, buna rağmen hesabın hala askıda tutulduğunu ifade eden Şah, "Dünden beri paylaşım yapamıyoruz, bu Twitter'ın hanesine yazılan yeni bir utanç lekesi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecileri Koruma Komitesi, 2019'da yayımladığı raporda, sosyal paylaşım sitesini Cammu Keşmir'de ifade özgürlüğünü baskılamakla suçlamıştı. Raporda, 2017-2019 yıllarında Cammu Keşmirlilerin 1 milyondan fazla paylaşımının siteden silindiği bilgisi yer almıştı.

Keşmir sorunu

İngiltere, sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan 1947'de çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda bir tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Sağlanan geçici ateşkes ile Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.​​​​​​​

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