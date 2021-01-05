Euro
9.08
Dolar
7.39
BIST 100
1,505.30
Altın
1,946.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Türksat 5A, 8 Ocak'ta uzaya fırlatılacak

Türksat 5A'nın, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Arife Yıldız Ünal   | 05.01.2021
Türksat 5A, 8 Ocak'ta uzaya fırlatılacak

Ankara

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türksat 5A, Türkiye saatine göre ise 8 Ocak Cuma günü saat 04.26'da uzaya gönderilecek.

SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD/Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak uydu, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

Uydu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A'nın, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uzun telefon görüşmeleri Kovid-19 tedavisini olumsuz etkiliyor
Slovakya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
Endonezya’da Kovid-19 karşı aşılama 14 Ocak’ta başlıyor
ABD’de Trump yönetimi Kovid-19 salgınıyla mücadelede sınıfta kaldı
Kovid-19 aşısının analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında devam ediyor

Benzer haberler

Türksat 5A, 8 Ocak'ta uzaya fırlatılacak

Türksat 5A, 8 Ocak'ta uzaya fırlatılacak