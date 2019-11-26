Euro
6.34
Dolar
5.75
BIST 100
105,021.70
Altın
1,455.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısına katılıyor
logo
Bilim Teknoloji

'Türkiye'nin Otomobili' ön gösterim araçları aralıkta görücüye çıkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak." dedi.

Dilara Zengin   | 26.11.2019
'Türkiye'nin Otomobili' ön gösterim araçları aralıkta görücüye çıkıyor

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacağını belirtti.

Bakan Varank, "Savunma sanayisi şirketlerimiz son 5 yılda 7 milyar liraya yakın yurt içi ve yurt dışı sipariş aldı." dedi.

"Kutup Araştırmaları Enstitüsü kurulacak"

TÜBİTAK çatısı altında Kutup Araştırmaları Enstitüsünü kurma kararı aldıklarını belirten Varank, "Uzayda olmayan ülkelerin, gelecekte yeryüzünde sözü olmayacak anlayışıyla hazırladığımız Milli Uzay Programı'nı, 2020'de ilan edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma
PKK/PYD ile mücadele bağlamında Türkiye'nin Rusya ve ABD ilişkileri
İran'ın kronik sorunları protestoları tetikliyor
Fırat’ın doğusunda yeni bir askerî harekat muhtemel mi?
Suudi Arabistan ekonomisinde değişim, Vizyon 2030 ve Aramco

Benzer haberler

'Türkiye'nin Otomobili' ön gösterim araçları aralıkta görücüye çıkıyor

'Türkiye'nin Otomobili' ön gösterim araçları aralıkta görücüye çıkıyor

Bakan Varank Kök Hücre Enstitüsü'nü ziyaret etti

Bakan Varank'tan iktidar ve muhalefet kulisine ziyaret

'Yaygınlaştırılabilir ve yenilikçi bir yazılım eğitimi modeli hazırlıyoruz'

'Yaygınlaştırılabilir ve yenilikçi bir yazılım eğitimi modeli hazırlıyoruz'
'İlk özel tohum sertifikasyon merkezi Nevşehir'de kurulacak'

'İlk özel tohum sertifikasyon merkezi Nevşehir'de kurulacak'
Bakan Varank'tan KOBİ'lere faiz indirimi müjdesi

Bakan Varank'tan KOBİ'lere faiz indirimi müjdesi