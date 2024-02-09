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Teknoloji, Türkİye Uzayda

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın dönüş yolculuğunda son saatler

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülünün bugün Dünya'nın atmosferine giriş yapması bekleniyor.

09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın dönüş yolculuğunda son saatler

Axiom Space, aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibinin Dünya'ya dönüş sürecini canlı yayınlayacak.

Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülünün, Dünya'nın atmosferine girişinin ardından, ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach bölgesinde okyanusa​​​​​​​ iniş yapması bekleniyor.

Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Türkiye saatiyle 7 Şubat 17.20'de ayrılmıştı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğu

Uzay aracı başarıyla fırlatılmıştı

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

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