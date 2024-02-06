Dolar
30.57
Euro
32.86
Altın
2,026.65
ETH/USDT
2,316.10
BTC/USDT
42,773.00
BIST 100
8,776.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’daki Hacı Bayram Veli Camii’nde Camii’nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma ve dua programı düzenleniyor
logo
Teknoloji, Türkİye Uzayda

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü tekrar ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, hava durumunun hala uygun olmaması nedeniyle tekrar ertelendi.

Zeynep Duyar  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü tekrar ertelendi

Ankara

SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Florida kıyılarında devam eden elverişsiz hava koşulları nedeniyle Dragon, salı günü Uzay İstasyonu'ndan ayrılma işlemine ara veriyor. Uzay aracı ve Ax-3 mürettebatı sağlıklı durumda ve ekipler bir sonraki kenetlenme fırsatı için hava koşullarını izlemeye devam edecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya ve Göktaş, 6 Şubat depremlerine ilişkin mesaj yayımladı
Ankara'da deprem tatbikatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışmalar, evi yıkılan son vatandaşımızı da yuvasına kavuşturuncaya dek sürecek
Depremzedeler 6 Şubat'ın yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçiriyor
Bakan Koca, depremlerin yıl dönümünde sağlık çalışanları ve depremzedelerle buluştu

Benzer haberler

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü tekrar ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü tekrar ertelendi

Ax-3'ün misyon lideri, Türk astronot Gezeravcı'nın da yer aldığı ekibin fotoğrafını paylaştı

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü 6 Şubat'a ertelendi

Astronot Gezeravcı'nın Yörük kültürüne ait eşyaları belli oldu: Kirmen ve nazar boncuğu

Astronot Gezeravcı'nın Yörük kültürüne ait eşyaları belli oldu: Kirmen ve nazar boncuğu
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi
Astronot Gezeravcı, Hatay'daki bilim meraklısı öğrencilerle görüştü

Astronot Gezeravcı, Hatay'daki bilim meraklısı öğrencilerle görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet