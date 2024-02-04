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Teknoloji, Türkİye Uzayda

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü 6 Şubat'a ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, hava durumunun hala uygun olmaması nedeniyle 6 Şubat'a ertelendi.

Dilara Karataş  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü 6 Şubat'a ertelendi

Ankara

SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada, Florida kıyısında hava durumunun hala uygun olmaması nedeniyle Ax-3 ekibinin ve Dragon'un 6 Şubat'tan önce geri dönemeyeceği belirtildi.

Dragon Uzay Aracı Ax-3 ekibinin Dünya'ya dönüşü, 3 Şubat olarak planlanmıştı ancak Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat'a ertelenmişti.

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