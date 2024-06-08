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Teknoloji, Türkİye Uzayda

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu başladı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer aldığı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalandı.

Dilara Zengin Okay, Sevgi Ceren Gökkoyun  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu başladı

New Mexico

Atasever'in de üyesi olduğu "Galactic 07" ekibi, aileleriyle vedalaşmaları sonrası alkışlar eşliğinde "VSS Unity" yörünge altı aracına doğru hareket etti.

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'i uğurlayanlar arasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil de yer aldı.

"VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan Virgin Galactic'e ait uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da (TSİ 17.30) yolculuğuna başladı.

Uçağın ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisinden havalanmasıyla gözler, 4 astronot ve 2 pilottan oluşan 6 kişilik "Galactic 07" ekibinin üyesi olan Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu çalışmalarına odaklandı.

Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu ekipte, ABD'den iki, İtalya'dan da bir özel astronot yer alıyor.

Yaklaşık 1 saat 10 dakika sürmesi planlanan uçuşta, "VSS Unity" yörünge altı aracının taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişmesi, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşması öngörülüyor.

Atasever'in, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirmesi planlanıyor.

Öte yandan, Virgin Galactic'in bu yılki ikinci ve şimdiye kadarki 12'nci uçuşunu gerçekleştiren Atasever'in de içinde bulunduğu "VSS Unity" yörünge altı aracı ise bu uçuştan sonra emekliye ayrılacak. Virgin Galactic firması farklı sistemler geliştirmeye yönelecek. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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