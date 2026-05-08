Türkiye'deki yazılım odaklı üretim SAHA 2026'da ele alındı SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi ve yazılım odaklı üretim masaya yatırıldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın ikinci gününde "Savunma Sanayinde Üretimini Yeniden Tanımlamak: Milli Teknoloji Hamlesi ve Yazılım Odaklı Üretim" paneli yapıldı.

Panelin moderatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun üstlendi.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, burada yaptığı konuşmada, motor üretiminde yaptıkları çalışmalara değindi.

Motor üretirken kağıt tasarım aşaması dahil yazılımsız hiçbir şey yapamadıklarını dile getiren Akşit, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimizde motoru tasarlayacak bir birim kurduk. Şu ana kadar kendi yazdığım motor tasarım kodları 100'e yaklaştı. Yazılımı mühendisliğin her aşamasında kullanarak mükemmel bir ürün ortaya çıkarmalısınız. Yazılım size zaman kazandırıyor. Birilerinin 100 yılda geldiği bir yere biz 10 yılda nasıl gelebiliriz? Bunu ancak yazılımla başarabiliriz. Üretirken yazılım da çok önemlidir. Yazılım, hayatın her yerinde."

"Ürünleri hazır halde tutmak önemli"

ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş da savunma sanayisinin sürdürülebilirliğinin önemini vurgulayarak, bu sürdürülebilirliğin sadece üretmekle sınırlı olamayacağını bildirdi.

Sürekliliğin sağlanmasıyla bol miktarda platform üretilebileceğini anlatan İlbaş, "Bu ürünleri hazır halde tutmak, idame ettirmek ve bakım onarımlarını zamanında yaparak düzgün ve sürekli şekilde bunları kullanıyor olabilmek önemli." dedi.

İlbaş, gelişen ve değişen dünyada yazılım odaklı olarak neler yapılabileceği üzerine çalıştıklarını da dile getirdi.

ASFAT'ı yazılım çağına adapte etmek için faaliyette bulunduklarını belirten İlbaş, şunları kaydetti:

"Yeniden yapılandık ve burada teknolojiyi öne çıkardık. Bunun için de dijital dönüşümü, yazılım odaklı yaklaşımları ve diğer teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmek amacıyla bir değişim sürecine girdik. ASFAT, savunma sanayisinin sürdürülebilirliği noktasında artık bir odak olmuştur. Türk savunma sanayisinin hava, kara, deniz ve bütün platformlarının bakım onarımlarını, iyileştirmelerini, modernizasyonlarını yapabilecek geniş bir altyapıya sahibiz."

Öte yandan Tiberius Aerospace Kurucu Ortağı ve Strateji Direktörü Andy Baynes de bir sunum yaptı.