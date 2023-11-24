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Teknoloji

Türkiye'deki bilişim ve dijital dönüşüm Antalya'da masaya yatırılıyor

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından organize edilen Kamu-BİB'26 ve BİMY'30 Bütünleşik Etkinliği, "Doğal Afetlere Dayanıklı Kritik Alt Yapılar" ana temasıyla Antalya'da başladı.

Zehra Tekeci, Servet Tümer  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Türkiye'deki bilişim ve dijital dönüşüm Antalya'da masaya yatırılıyor Fotoğraf: Zehra Tekeci/AA

Antalya

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu'nun da katıldığı programda, Türkiye'deki bilişim alanına, dijital dönüşüm politikaları ve uygulamalarına ilişkin sektörler bir araya geldi.

Programın açılışında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin bir video gösterimi yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, programın açılışında, depremlerde Türkiye'de 50 bin vatandaşın, 24'ü sporcu olmak üzere 49 KKTC vatandaşının yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Arıklı, deprem afetine karşı gerekli önlemlerin alınarak, yaşanabilecek kayıpların önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Dünyada teknolojik dönüşüm ve gelişimin her geçen gün önem kazandığını vurgulayan Arıklı, Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahında Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle Kuşak ve Yol Girişimi başlattığını anımsattı.

Arıklı, proje için üç alternatif oluşturulduğunu belirterek, "Projenin üç alternatifi vardı. Rusya üzerinden geçecek alternatif Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle akamete uğradı. Güney kuşağı İran üzerinden geçiyordu, o da çok güvenli bulunmadı. Tek yol Türk dünyasının içinde olduğu bu coğrafya. Muazzam bir gelecek bizi bekliyor. Dünya yeniden kuruluyor ve Türk milleti o kurulacak dünyada yerini almaya hazırlanıyor. Güçlü olmak zorundayız ve güçlü olmak için teknolojiye yatırım yapmalıyız." diye konuştu.

"KKTC'yi bir bilişim adası yapacağız"

Arıklı, teknoloji ne kadar erken yakalanırsa ve rekabet içindeki ülkelerin önüne geçilirse, Türk cihan hakimiyeti mefkuresinde bir adım öne geçileceğini söyledi.

Bu nedenle bu tür organizasyonların önemli olduğunu belirten Arıklı, "Bir araya gelip istişare etmek, bilgi paylaşımında bulunmak ve yeni alanlarda adım atmak oldukça önemli. KKTC için yeni bir mefkure, ideal geliştirdik. KKTC'yi bir bilişim adası yapacağız. Bununla ilgili birkaç ay önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile bir araya geldik. Bilişim adası haline getirmek için neler yapmamız gerektiğini konuştuk, konuşmaya devam edecek ve en kısa sürede icraata geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Arıklı, bu kapsamda KKTC'de yürütülen diğer çalışmalara ilişkin ise şunları kaydetti:

"2024 yılında evde eve fiber projemizi mutlaka gerçekleştirecek, bütün adayı Teknopark ilan edeceğiz. İki üniversitemizde iki Teknoparkımız var ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Artık üniversitelerde Teknopark kurmak yerine tüm adayı Teknopark ilan ederek, adadaki tüm teknolojik gelişmeleri devlet desteğiyle teşvik kapsamına almak suretiyle umuyoruz ki 2025-2026 yılında biz bilim adası olma yolunda büyük mesafe katetmiş olacağız."

"100 yıllık bir veri kaynağına sahip açık kamu verisine acil ihtiyaç var"

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe ise dijital çağın en değerli kaynağının veri olduğunu belirtti.

Çağın en önemli unsurunun veriden değer ortaya koymak olduğunu vurgulayan Aktepe, "Ülke olarak 100 yıllık bir veri kaynağına sahip açık kamu verisine acil ihtiyaç var. Kamu verisinin anonimleştirilerek sektöre ve akademiye açılması çok önemli. Bu verinin yapay zeka algoritmalarıyla işlenerek anlamlandırılması daha önemli. Günümüzde enerji kaynaklarına sahip değilseniz ekonomik anlamda güçlenmek için tüketen değil üreten bir toplum haline gelmemiz gerekiyor. Üretirken de katma değer oluşturmalıyız. En önemli katma değerde bilişimle oluşuyor. Ülke olarak Üretken Yapay Zeka konusundaki çalışmalara ağırlık vermeliyiz. ABD ve Avrupa Birliği bu konuda adımları arttı. Türkiye de bu adımlara eşlik etmeli ve öncü olmalı." ifadelerini kullandı.

Açılışta, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ve Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı da dijital dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program, 26 Kasım'da sona erecek.

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