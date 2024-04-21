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Teknoloji

"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçiminde finalistler belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 9'uncu kez düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için 28 aday arasından finale kalan 7 model belli oldu.

Fatma Eda Topcu  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçiminde finalistler belli oldu

İstanbul

OGD'den yapılan açıklamaya göre, yapılan oylama sonucu 28 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil, BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ionıq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X, Toyota C-HR olarak sıralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, 9'uncu kez düzenlenecek "Yılın Otomobili" seçiminin sektörde büyük heyecan yarattığını belirterek, "Önceki yıllarda tatlı bir çekişmeye ve heyecana sahne olan bu organizasyon bu yıl da büyük çekişmeye sahne olacak. Hepsi birbirinden değerli otomobiller arasında seçim yapmak için üyelerimiz çok zorlanacak." ifadelerini kullandı.

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