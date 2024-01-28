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Teknoloji, Türkİye Uzayda

Türkiye Uzay Ajansından Gezeravcı'nın deneylerine ilişkin yeni "Deney Sözlüğü"

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirmeye devam ettiği 13 deneye ilişkin, yeni "Deney Sözlüğü" yayımladı.

Cüneyt Kemal Özkök  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
Türkiye Uzay Ajansından Gezeravcı'nın deneylerine ilişkin yeni "Deney Sözlüğü"

Ankara

TUA'nın sosyal medya hesabından, "Türk Uzay Bilim Misyonu" etiketiyle, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı "Pranet" ve "Extremophyte" deneyine yönelik paylaşım yapıldı.

Muş BİLSEM öğrencileri tarafından hazırlanan pranet deneyiyle, antibakteriyel özelliğe sahip propolisin mikro yer çekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanıyor.

Görselde, pranet deneyinde yer alan kavramlar propolis, antimikrobiyal, mikroorganizma, sterilizasyon, mikrobiyal floranın sözlük anlamları paylaşıldı.

Extremophyte deneyine ilişkinde ektramofit, fitomediasyon, regolit, transkriptom, rna sekalansmanın anlamları yer aldı.

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