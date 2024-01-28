Türkiye Uzay Ajansından Gezeravcı'nın deneylerine ilişkin yeni "Deney Sözlüğü"
Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirmeye devam ettiği 13 deneye ilişkin, yeni "Deney Sözlüğü" yayımladı.
Ankara
TUA'nın sosyal medya hesabından, "Türk Uzay Bilim Misyonu" etiketiyle, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı "Pranet" ve "Extremophyte" deneyine yönelik paylaşım yapıldı.
#TürkUzayBilimMisyonu🇹🇷🚀🧑🏼🚀— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) January 28, 2024
Deney Sözlüğü📔
🔸PRANET
🔸EXTREMOPHYTE pic.twitter.com/SpXLRxVlA9
Muş BİLSEM öğrencileri tarafından hazırlanan pranet deneyiyle, antibakteriyel özelliğe sahip propolisin mikro yer çekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanıyor.
Görselde, pranet deneyinde yer alan kavramlar propolis, antimikrobiyal, mikroorganizma, sterilizasyon, mikrobiyal floranın sözlük anlamları paylaşıldı.
Extremophyte deneyine ilişkinde ektramofit, fitomediasyon, regolit, transkriptom, rna sekalansmanın anlamları yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.