Dolar
30.35
Euro
32.81
Altın
2,027.40
ETH/USDT
2,300.10
BTC/USDT
43,002.00
BIST 100
8,471.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi'de muhtarlar ve STK buluşmasında konuşuyor. DRON - ABD yönetimi ile Teksas hükümeti arasındaki sınır gerginliği devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla Teksas Ulusal Muhafızları Rio Grande Nehri üzerindeki devriye turlarına başladı.
logo
Teknoloji, Türkİye Uzayda

Türkiye Uzay Ajansı yeni "Deney Sözlüğü"nü paylaştı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sürdürdüğü 13 deneyde öne çıkan terimlere ilişkin "Deney Sözlüğü"nü paylaşmayı sürdürüyor.

Zeynep Duyar  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Türkiye Uzay Ajansı yeni "Deney Sözlüğü"nü paylaştı

Ankara

TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu deneyler arasında yer alan "MESSAGE" ile "UzMAn" deneyleri ile bu deneylerle ilgili terimlerin açıklamalarına yer verildi.

Paylaşımda, "UzMan" deneyinde RNA-dizileme tanımının açıklaması "RNA, genlerin proteinlere çevrildiği bir moleküldür. RNA-dizileme ise hücre veya doku örneklerinde bulunan RNA moleküllerinin dizilerini belirlemek için kullanılan bir tekniktir. Bu teknikle farklı deneysel ortamların hücre veya dokuda oluşturulduğu gen ekspresyonu, yani genlerin ne kadar aktif olduğu kolaylıkla incelenebilmektedir. UzMan deneyinde ISS'in yerçekimsiz ortamının mikroalglerin metabolizmaları üstündeki etkileri hücresel ve moleküler düzeyde ilk kez incelenecektir." şeklinde yapıldı.

Yaşam destek sisteminin ise astronotların uzayda kalmasını sağlayan sistemler olduğu belirtildi.

Paylaşımda, MESSAGE kelimesiyle ilgili, (Microgravity Experiments on on the Space Station to Study Aging Efect) Uzay İstasyonu'nda Yapılan Mikrogravity Deneyleriyle Yaşlanma Etkilerini İncelemek anlamına geldiği ve bu terimin deneyin adını ve amacını temsil ettiği bilgisi verildi.

Diğer ifadelerin tanımlamaları ise şu şekilde yer aldı:

- Gen İfadeleri: Genlerin belirli bir çevresel koşula nasıl tepki verdiğini gösteren genetik bilgi

- Gen Bağlantı Analizi: Belirli genler arasındaki ilişkileri inceleyen bir analiz türü

- Apoptoz: Programlı hücre ölümü, sağlıklı hücrelerin kontrolsüz büyümesini önler

- Hücre Proliferasyonu: Yeni hücrelerin oluşturulması, mevcut hücrelerin bölünerek çoğalması

- İmmün Yanıt: Vücudun patojenlere (mikroplar, virüsler) karşı tepkisi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü" imzalandı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı
Dışişleri Bakanı Fidan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ve Başbakan Rama tarafından kabul edildi
Sanal ortamda nitelikli dolandırıcılığa ilişkin "Sibergöz-20" operasyonunda 64 kişi yakalandı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama

Benzer haberler

Türkiye Uzay Ajansı yeni "Deney Sözlüğü"nü paylaştı

Türkiye Uzay Ajansı yeni "Deney Sözlüğü"nü paylaştı

Astronot Alper Gezeravcı: Tüm ülkemin tek yürek fırlatma sürecini takip ettiğini bilmek beni çok duygulandırdı

Türkiye Uzay Ajansından Gezeravcı'nın deneylerine ilişkin yeni "Deney Sözlüğü"

Türkiye Uzay Ajansı "Deney Sözlüğü"nü paylaşmaya devam ediyor

Türkiye Uzay Ajansı "Deney Sözlüğü"nü paylaşmaya devam ediyor
Türkiye Uzay Ajansından "Deney Sözlüğü"

Türkiye Uzay Ajansından "Deney Sözlüğü"
Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları konusunda bilgilendirmede bulundu

Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları konusunda bilgilendirmede bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet