Dolar
9.51
Euro
11.05
Altın
1,795.95
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,519.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Türkiye Uzay Ajansı, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı ile iş birliği yapacak

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA) ile iş birliği zaptı imzaladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 27.10.2021
Türkiye Uzay Ajansı, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı ile iş birliği yapacak

Ankara

TUA'dan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de düzenlenen Uluslararası Uzay Konferansı (IAC) 2021'de daha önce çalışmaları tamamlanan "Türkiye Uzay Ajansı ile Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı Arasında Barışçıl Amaçlar İçin Uzay Faaliyetleri Alanında İş Birliği Zaptı" imzalandı.

Söz konusu iş birliğine ilişkin imzalar, TUA standında düzenlenen törende TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile JAXA Başkanı Yamakawa Hiroshi tarafından atıldı.

İmzalanan anlaşmayla, Türkiye ve Japonya arasındaki mevcut iş birlikleri çerçevesinde, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda başarıyla gerçekleştirilen deney ve küp uydu fırlatma çalışmalarını daha da ileriye taşımak, uzay teknolojileri ve uygulamaları, uzay ortamından yararlanma ile uzay bilimi ve uzayın keşfi konularında iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pegasus Hava Yolları ekiplerinin aşılanma oranı yüzde 99,3 oldu
İspanya'da Kovid-19 salgınındaki OHAL'lerin anayasaya aykırı olduğu açıklandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 738 bin 883’e çıktı
Kovid-19'dan kurtulmak için 'aşı olun' tavsiyesi
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı nisandan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Benzer haberler

Türkiye Uzay Ajansı, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı ile iş birliği yapacak

Türkiye Uzay Ajansı, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı ile iş birliği yapacak

Türkiye Uzay Ajansı heyeti, Uluslararası Uzay Kongresi'nde ilgi odağı oldu

Türkiye Uzay Ajansı uluslararası iş birliklerini artırıyor

Türkiye Uzay Ajansı uluslararası iş birliklerini artırıyor

Türkiye Uzay Ajansı uluslararası iş birliklerini artırıyor
Türkiye Uzay Ajansının 5 yıllık stratejik planı yayımlandı

Türkiye Uzay Ajansının 5 yıllık stratejik planı yayımlandı