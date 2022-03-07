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Teknoloji

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Doğu Anadolu Gözlemevi ile Türkiye'nin gözlem kapasitesi artacak

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım, Erzurum'da, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesinin desteğiyle kurulan Doğu Anadolu Gözlemevi ile Türkiye'nin gözlem kapasitesinin ciddi şekilde artacağını söyledi.

Muhammet Mutaf   | 07.03.2022
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Doğu Anadolu Gözlemevi ile Türkiye'nin gözlem kapasitesi artacak Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF) kapsamındaki söyleşide yaptığı konuşmada, Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) önemine dikkati çekti.

Uzay çalışmalarının yerden gözlemle başladığını belirten Yıldırım, "Yerden ne kadar güçlü bir gözlem kapasitesine sahip olursanız o kadar etkili olursunuz." dedi.

Yıldırım, DAG kurulana kadar Türkiye'nin en büyük teleskobunun Antalya'daki 1,5 metre ayna çapındaki teleskop olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Yetersiz kalmıştı artık. Şimdi Allah'a şükür DAG'da 4 metre ayna çapıyla teleskobumuz 3 bin 170 metrede gözlem için çok elverişli yerde inşa edildi. Teleskop getirildi, montajı tamamlandı. Aynada getirildi ki ayna çok kritik. Mesela bu teknoloji bizde yok, böyle aynayı biz yapamıyoruz ve üretemiyoruz. Bunları da bizim öğrenmemiz lazım. 25-30 santimetre büyüklüğündeki aynaları imal edebiliyoruz ama çap büyüdüğü ve 50 santimetre üzerine çıktığı zaman artık bunları başaramaz hale geliyoruz. Bunlar kritik teknolojiler ve bunları da öğrenmemiz lazım. DAG, Erzurum, Türkiye ve hatta bölge için büyük bir kazanç. Bu çapta bir teleskop bölgede de yok. Burada aslında bir eksikliği ve boşluğu tamamlıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin gözlem kapasitesi çok ciddi bir şekilde artmış olacak ve inşallah bu yıl içerisinde bu teleskobumuz ışık alacak. Bu kapasiteyle bilim camiamız müthiş bir avantaj kazanacak."

Yıldırım'a, konuşmanın ardından Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak tarafından teşekkür belgesi verildi.

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