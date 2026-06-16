Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Avrupa'nın en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinden "VivaTech 2026"ya Türkiye Pavyonu ile katılacak.

Türkiye, teknoloji ve inovasyon ekosistemini "VivaTech 2026"da dünyayla buluşturacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Avrupa'nın en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinden "VivaTech 2026"ya Türkiye Pavyonu ile katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin teknoloji, inovasyon ve yatırım ekosistemini uluslararası paydaşlarla buluşturacak "VivaTech 2026", 17-20 Haziran 2026'da Paris'te düzenlenecek.

Türkiye, 2023 yılından bu yana düzenli olarak katıldığı VivaTech'in 10'uncu yılına 135 metrekarelik Türkiye Pavyonu ve 26 teknoloji girişimiyle katılacak.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerini, girişim sermayesi fonlarını, yatırımcıları, girişimcileri ve kamu temsilcilerini bir araya getirecek etkinlikte kurulacak Türkiye Pavyonu, Türkiye'nin yükselen teknoloji girişimlerini, yenilikçi iş modellerini ve yatırım potansiyelini uluslararası teknoloji ve yatırım ekosisteminin önde gelen aktörleriyle buluşturacak.

Türkiye Pavyonu'nda yapay zeka, yarı iletken teknolojileri, sağlık teknolojileri, robotik, SaaS, endüstriyel dijitalleşme ve derin teknoloji alanlarında faaliyet gösteren Türk girişimleri yer alacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, etkinlikte konuşma yapacak, çeşitli temas ve görüşmeler gerçekleştirerek Türkiye'nin teknoloji, inovasyon ve yatırım vizyonunu uluslararası paydaşlarla paylaşacak.

Pavyon kapsamında gerçekleştirilecek yatırımcı görüşmeleri, iş geliştirme toplantıları ve ağ oluşturma etkinlikleriyle Türk girişimlerinin uluslararası yatırımcılar ve potansiyel iş ortaklarıyla buluşturulması, yeni işbirliklerinin kurulmasına katkı sağlanması ve uluslararası büyüme fırsatlarının önünün açılması hedefleniyor.

VivaTech 2026'nın, Türk girişimlerini uluslararası yatırımcılar ve teknoloji liderleriyle buluşturarak yeni işbirliklerine zemin hazırlaması ve Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin uluslararası görünürlüğünü daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Türkiye Pavyonu ise bu vizyonun somut bir yansıması olarak, Türkiye'nin yeni teknolojiler geliştiren, bu teknolojileri ölçeklendiren ve uluslararası pazarlara taşıyan bir ülke konumunda küresel ölçekteki rekabet gücünün daha da güçlendirilmesini amaçlıyor.

Uzun yıllar boyunca bölgeler arasında köprü olarak tanımlanan Türkiye, bugün sermaye, teknoloji, üretim, yetenek ve inovasyonu buluşturan stratejik bir bağlantı noktası olarak konumlanıyor.

Küresel ekonomide üretim ağlarının yeniden şekillendiği, teknolojik dönüşümün hızlandığı ve yatırım kararlarında dayanıklılık, yetenek ve inovasyonun giderek daha fazla belirleyici olduğu bir dönemde Türkiye, güçlü sanayi altyapısı, genç ve nitelikli insan kaynağı, gelişen girişimcilik ekosistemi ve stratejik konumuyla öne çıkıyor.