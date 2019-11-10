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Türkiye ile Kazakistan uzay alanında iş birliği yapacak

Türkiye ve Kazakistan arasında imzalanan eylem planına ilave olarak uzay ve havacılık teknolojileri alanında iş birliği yapılması konusunda mutabık kalındı.

Kübra Kara   | 10.11.2019
Türkiye ile Kazakistan uzay alanında iş birliği yapacak Fotoğraf: Muhammet Fatih Oğraş/AA

İstanbul

Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Onbirinci Dönem Toplantısı Protokolü imza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin resmi akşam yemeğinde çalışmalarını sürdürdü.

Oktay ve Mamin, 65 eylem planına ilave olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde önemle durduğu uzaya insanlı veya insansız erişim dahil olmak üzere uzay ve havacılık teknolojileri alanında işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Ayrıca, iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması imzalanması ve bu anlaşmanın imzalanmasının ardından Kazakistan Türk Ticaret Merkezi açılması konusunda anlaşma sağlandı.

Böylece Türkiye ile Kazakistan arasında mutabık kalınan eylem maddesi 68’e yükseldi.

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