TÜBİTAK Başkanı Mandal, "Türkiye, bulunduğu konum bakımından küresel bir güç. Bunun sürdürülebilirliği ancak yüksek teknoloji üretimiyle mümkün olabilecektir" dedi.

ANTALYA

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin, bulunduğu konum bakımından küresel bir güç olduğunu belirterek, "Bunun sürdürülebilirliği ancak yüksek teknoloji üretimiyle mümkün olabilecektir." dedi.

Mandal, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen "Uluslararası Bilim Olimpiyatları" ödül töreninde, TÜBİTAK olarak 23. Ulusal Ortaokul Olimpiyatları, 26. Ulusal Bilim Olimpiyatları ve Uluslararası Bilim Olimpiyatları ödül töreninde bir araya geldiklerini söyledi.

Ulusal ve uluslararası alanda ülkenin genç beyinlerinin önemli başarılar elde ettiğini aktaran Mandal, düzenlenen ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarının, ülke için bilim adamı yetiştirme anlamında önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Sürecin kocaman bir havuzdan oluştuğunu anlatan Mandal, şunları kaydetti:

"Bilim olimpiyatlarında bilgisayarda 446, biyolojide 1404, fizikte 833, kimyada 666, matematikte ise 1556 öğrencimiz ilk olarak bu sürece başladı. Ortaokul olimpiyatlarında da 2 bin 80 arkadaşımız matematikte, bilgisayarda da 199 kişi katıldı. Bu sene toplamda bu olimpiyat yarışmaları sürecine 7 bin 184 arkadaşımız dahil oldu. Bu sayıları geçen yılla karşılaştırdığımız zaman yüzde 53'lük bir artış var. Bu artış, ülkemiz açısından bizlere heyecan, motivasyon ve umut vadediyor. Bunlar nereye götürecek bizi, bunların neden önemli olduğuna bakarsak, artık ülkemizin makro hedefi var. Türkiye artık küresel boyutta bir güç ama küresel boyutta bir güç olmanın da bir sorumluluğu var. Şu anda önümüze koyduğumuz en yakın zamandaki hedef, 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olmak. Türkiye, bulunduğu konum bakımından küresel bir güç. Bunun sürdürülebilirliği ancak yüksek teknoloji üretimiyle mümkün olabilecektir."

Türkiye'nin son 15 yılda teknoloji anlamında büyük gelişme gösterdiğine dikkati çeken Mandal, "Ülkemizin 15 yıl içinde araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyona yapmış olduğu finansal ve yönlendirici katkılarla Türkiye, düşük, orta düşük bir teknoloji ülkesinden orta yüksek bir teknoloji ülkesine dönüştü." diye konuştu.

Ülkede önemli bir değişim olduğunu vurgulayan Mandal, sürecin sürdürülebilirliğinin yüksek teknolojiyle birlikte bilim temelli olması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından ulusal ve uluslararası alanda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, bilim olimpiyatlarında dereceye giren öğrenciler ve yakınları katıldı.

Muhabir: Gülsem Adam