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Teknoloji

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanları, Baykar'ı ziyaret etti

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın meclis başkanları, "Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı" için İstanbul'da bir araya geldi.

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 21.07.2022
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanları, Baykar'ı ziyaret etti

İstanbul

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Raza Pervez Eşref ile beraberlerindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Meclis başkanları, ziyaret kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen S/İHA’lar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Ziyaretin anısına başkanlara Bayraktar AKINCI TİHA maketi takdim edildi.

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