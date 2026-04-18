Türkiye, "Adil Teknoloji Ekosistemi" ile yeni teknoloji kültürü oluşturmayı hedefliyor AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Sadece teknoloji geliştirmekle kalmayacak, bahsettiğimiz adil teknoloji ekosisteminin hayata geçmesi noktasında yeni bir teknoloji kültürü oluşturacak. " dedi

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Beşinci Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Foruma katılan AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İleri, AA muhabirine dünyada uluslararası düzen ile aynı zamanda teknoloji alanında da çok ciddi değişimlerin yaşandığını belirtti.

Bu değişimlerin bazen düzeni de sarsıcı hale geldiğine işaret eden İleri, bunun en güzel örneğinin yapay zeka olduğunu dile getirdi.

Geleceğin dünyasını inşa ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, daha adil bir dünyanın oluşturulmasına odaklanılması gerektiğine dikkati çeken İleri, şöyle konuştu:

"Bizim medeniyetimiz de bizi aslında bu istikamete yönlendiriyor. Daha adil bir dünyaya yani haklının daha güçlü olduğu, güçlünün her daim haklı görülmediği bir dünyaya doğru ilerlememiz gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda teknoloji dünyasının da üzerine düşen görevler var. Teknolojinin de daha en baştan itibaren doğru şekilde yönlendirilmesi, tasarlanması, insanların zaaflarını suistimal etmek noktasında değil de insanları koruma noktasında kullanılabilecek teknolojilerin ortaya konması önemli."

Daha adil bir dünyanın daha adil teknoloji ekosistemleri üzerinden yükseleceğini dile getiren İleri, forumda yapay zekanın gidişatı, nasıl yönlendirilmesi gerektiği, ne gibi riskler ne gibi fırsatlar sunduğu ve uluslararası camianın bu süreci nasıl yönetmesi gerektiği noktasında fikir alışverişlerinde bulunduklarını söyledi.

İleri, şöyle devam etti:

"Forumda Türkiye'nin ortaya koyduğu 'Milli Teknoloji Hamlesi' ve yine bu doğrultuda gündemine aldığı 'Adil Teknoloji Ekosistemi' üzerine görüşlerimizi, vizyonlarımızı paylaştık. Türkiye, birçok alanda atılımlara imza attığı gibi teknoloji alanında gerçekten itici bir güç haline gelecek. Sadece teknoloji geliştirmekle kalmayacak, o bahsettiğimiz adil teknoloji ekosisteminin hayata geçmesi noktasında yeni bir teknoloji kültürü oluşturacak. Bunu görüyoruz, bunun belirtilerini, emarelerini hissediyoruz."

"Türkiye'nin aldığı rol çok farklı olacak"

Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktanın başlangıç olduğuna dikkati çeken İleri, Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yepyeni bir teknoloji kültürünü hayata geçireceklerini söyledi.

Dünyada yapay zekanın rekabet alanı oluşturduğuna işaret eden İleri, "Ülkeler, bir taraftan bu alanda kuvvetli olmaya çalışıyorlar. Bir rekabet söz konusu ama diğer taraftan da yapay zekanın getirdiği bir belirsizlik de var, malum. O belirsizliği yönetmek noktasında da işbirliği yapmak durumunda kalıyorlar yani hakikaten bir taraftan rekabetin ama diğer taraftan işbirliğinin olduğu zorlu bir dinamikle karşı karşıyayız. Böyle bir ortamda Türkiye'nin aldığı rol çok farklı olacak çünkü az önce de ifade ettiğim gibi teknoloji dünyasının doğru yönlendirilmesi noktasında bizim medeniyet kodlarımızın çok önemi var." diye konuştu.

Türkiye'nin iş kültürünün, yönetim tarzının ve teknolojiye bakışının çok önemli olduğunu vurgulayan İleri, bu alandaki büyük boşluğu dolduracağını ve bu alanda lider ülkelerden olacağını dile getirdi.

Teknolojide sadece tekniği iyi kullanmanın yanında doğru ürünleri, iş modellerini ve kurguları hayata geçirmenin önemine değinen İleri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu da başarabilecek potansiyele, bilgiye, teknik donanıma ve tecrübeye sahip ama aynı zamanda kültürel normlara sahip ülke Türkiye'dir. Yabancı diplomatlar da Türkiye'nin teknoloji alanında yaptığı atılımları görüyorlar. Türkiye'nin bu alanda sadece uluslararası ilişkilerde, jeopolitik konularda ya da sadece mazlumun yanında olmak noktasında değil yeni bir teknoloji kültürü inşa etmekte olduğunu görüyorlar. Sadece yeni yazılımlardan değil yeni kavramlardan, ürünlerden, iş modellerinden bahsediyorum. Hakkaniyetli, insan odaklı bir kültürün, teknoloji kültürünün burada ayağa kalkmakta olduğunu görüyorlar. Türkiye'nin bu alanda oluşturacağı adeta bir düzenleyici rolünün gerçekleşeceğini bugünden gördüklerini düşünüyorum."