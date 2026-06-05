Türk üniversite öğrencileri, Huawei'in bilişim teknolojileri yarışmasında dereceye girdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 10. kez düzenlenen yarışmanın 2025-2026 finallerine 49 ülke ve bölgeden 177 öğrenci ekibi katılmaya hak kazandı. Öğrenciler "ağ", "bulut", "bilgisayar teknolojisi" ve "inovasyon" kategorilerindeki uygulamaya projeleriyle finallerde yarıştı.

Yarışmada "ağ" dalında Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden katılan öğrenci ekibi, birincilik ödülünü kazandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden katılan öğrenci ekibi, "bulut" dalında ikincilik, Karadeniz Teknik Üniversitesinden katılan öğrenci ekibi ise "bilgisayar" dalında üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

"Çayönü AI-VR projesi"

"İnovasyon" dalında; Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesinden öğrencilerin oluşturduğu ekip, "Çayönü AI-VR projesi" adını verdikleri uygulamayla ikincilik ödülüne layık görüldü.

Diyarbakır ilindeki neolitik döneme ait 9 bin yıllık yerleşim olan Çayönü Höyüğü'nü, yapay zeka (AI) ve artırılmış gerçeklik (VR) teknolojilerini bir arada kullanarak, arkeolojik veriler ve akademik veri tabanlarıyla dijital ortamda yeniden canlandıran ve rehber içeriklerle deneyimleme fırsatı sunan proje, yenilikçiliğiyle takdire değer bulundu.

Dünya genelinde 100'den fazla ülkeden 220 bin öğrencinin başvurduğu yarışmada, Türk öğrenciler, elde ettikleri başarılarla teknoloji alanındaki teorik ve pratik becerilerinin yanı sıra yenilikçi bakış açılarını da sergileme fırsatı buldu.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, dereceye giren öğrencileri telefonla arayarak tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Türkiye'nin Guangcou Başkonsolosu Adnan Hayal, finaller için Çin'e gelen Türk öğrenci ekibinin yanında bulunarak onlara destek oldu.

"Gerçek hayattaki sınamalara yanıt vermek"

Yarışmanın ödül töreni, Huawei'in merkezinin bulunduğu Çin'in Şıncın şehrinde düzenlendi.

Huawei Bilişim Teknolojileri Stratejisi ve İş Geliştirme Bölümü Başkanı Ritchie Peng, törende yaptığı konuşmada, yarışmanın şirketin, teknolojinin sürdürülebilir sosyal ve çevresel kalkınma yararına kullanılmasına uzun vadeli bağlığını yansıttığını belirtti.

Peng, yarışmanın, rekabet yoluyla öğrenmeyi gerçek hayattaki sınamalara yanıt vermek için araç olarak kullanmanın değerini ortaya koyduğunu vurguladı.