Türk Telekomun az gören öğrencilerin derslere eşit katılımını desteklemek amacıyla geliştirdiği TahtApp uygulamasından faydalanan 7 ildeki öğrenciler, Seyrantepe Ortaokulu'ndan 5G ile gerçekleştirilen karne töreninde bir araya geldi.

Türk Telekom'un TahtApp uygulamasıyla karne heyecanı 7 ilde 5G'yle eş zamanlı yaşandı Türk Telekomun az gören öğrencilerin derslere eşit katılımını desteklemek amacıyla geliştirdiği TahtApp uygulamasından faydalanan 7 ildeki öğrenciler, Seyrantepe Ortaokulu'ndan 5G ile gerçekleştirilen karne töreninde bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom insan odaklı yaklaşımı ve "herkes için erişilebilirlik" ilkesiyle kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi sürdürüyor.

Teknoloji bilgi birikimini engelli bireylerin hizmetine sunarak bilgiye erişimi destekleyen Türk Telekom, Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) işbirliğiyle yürüttüğü Günışığı projesi kapsamında az gören çocukların eğitim hayatına destek veriyor.

Günışığı projesi kapsamında geliştirilen TahtApp uygulamasıyla az gören öğrenciler sınıf tahtasındaki içerikleri akranlarıyla tabletlerinden eş zamanlı olarak takip edebiliyor.

Bu kapsamda eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayan Türk Telekom, bu yıl karne heyecanını 5G teknolojisinin sunduğu imkanlarla Türkiye'nin dört bir yanındaki Günışığı çocuklarıyla birlikte yaşadı.

İstanbul'daki Seyrantepe Ortaokulu'ndan farklı illerdeki okullara canlı bağlantılar gerçekleştiren Türk Telekom, öğrencileri eş zamanlı olarak bir araya getirerek karne sevincini paylaştı. "Herkes için 5G" vizyonuyla hayata geçirilen etkinlikte, farklı şehirlerde eğitim gören Günışığı çocukları 5G teknolojisi sayesinde kilometreleri aşarak aynı heyecanda buluştu.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin de karne günü kapsamında Seyrantepe Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılırken, Günışığı projesi öğrencilerinden 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Azra Arıca'ya karnesini takdim etti.

Şahin, 5G ile Türkiye’nin yedi bölgesinden farklı illerdeki okullara eş zamanlı canlı bağlantı gerçekleştirdi. İstanbul'daki okulla birlikte Afyonkarahisar, Diyarbakır, Isparta, Samsun, Konya ve Van’da bulunan 6 okula daha bağlanılarak eğitim gören Günışığı çocuklarının karne törenine eş zamanlı erişim sağlandı. Ebubekir Şahin, bağlandığı okullardaki öğrencilere tebriklerini iletti.

Günışığı projesiyle eğitimde fırsat eşitliği güçleniyor

Türk Telekom'un EyDer işbirliğiyle 2014'te hayata geçirdiği Günışığı projesiyle total kör tanısı konan ve yüzde 1 ile 10 arasında ışık algısı bulunan çocukların erken müdahale eğitimleri alarak akranlarıyla aynı okul ve sınıflarda kaynaştırma modeliyle eğitim görmeleri hedefleniyor.

Proje kapsamında Türk Telekom AR-GE ekibi tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması, tahtadaki içerikleri eş zamanlı olarak öğrencilerin tabletlerine aktararak ders takibini kolaylaştırıyor.

Uygulama 25 ilde 200 okulda kullanılırken, bu sayede az gören öğrencilerin eğitim süreçlerine aktif katılımı destekleniyor. Eğitimde fırsat eşitliği oluşturuna çözümler sayesinde bugüne kadar 81 ilden 1000'i aşkın az gören çocuk, eğitim hayatlarını engelsiz arkadaşlarıyla sürdürme ve toplumsal yaşama eşit koşullarda katılma fırsatı elde etti.

5G desteğiyle karne sevinci farklı şehirleri buluşturdu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Türkiye'ye Değer" vizyonları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Şahin, bu anlayışla hayata geçirdikleri Günışığı projesi ve TahtApp uygulamalarıyla az gören çocukların eğitim hayatına aktif katılımını desteklediklerini ve hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına katkı sağladıklarını anlattı.

Türk Telekom AR-GE mühendisleri tarafından geliştirilen TahtApp uygulamaları sayesinde öğrencilerinin sınıf içi eğitimlerini akranlarıyla eş zamanlı takip edebildiğinin altını çizen Şahin, "Günışığı projesi ve TahtApp uygulamamızla az gören çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sunmaya devam ederken, teknolojideki liderliğimizi ve AR-GE gücümüzü toplumsal faydaya dönüştürmeyi önceliklendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, "Herkes için 5G" vizyonları doğrultusunda, 5G teknolojilerinin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajıyla karne heyecanını Türkiye'nin farklı şehirlerindeki Günışığı çocuklarıyla eş zamanlı olarak paylaşma imkanı bulduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstanbul Seyrantepe Ortaokulu'nda eğitim gören Günışığı öğrencimiz Azra Arıca'nın karne sevincine ortak olurken, Azra'nın sınıfından Afyonkarahisar, Diyarbakır, Isparta, Samsun, Konya ve Van'daki öğrencilerimize canlı bağlantılarla ulaştık, kilometreleri ortadan kaldırarak aynı heyecanda buluştuk. 5G'nin sağladığı imkanlarla çocuklarımızın karne sevincine ortak olmaktan büyük mutluluk duyduk. Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme misyonumuz doğrultusunda Günışığı çocuklarımızın yanında olmayı ve onların başarı hikayelerine tanıklık etmeyi sürdüreceğiz."

Günışığı öğrencileri 5G bağlantısıyla karne sevincini birlikte yaşadı

Etkinlikte, Afyonkarahisar Kadaifçioğlu İlkokulu'ndan 4. sınıf öğrencisi Asya Demirel, 2. sınıf öğrencisi Mehmet Gürbüz ve Onur Uraz, 1. sınıf öğrencisi Defne Yılmaz, Diyarbakır Bismil Tepe İmam Hatip Ortaokulu'ndan 8. sınıf öğrencisi Rümeysa Karakoç, Isparta Zehra Ulusoy İlkokulu'ndan 1. sınıf öğrencisi Muhammed Cemil Özkul, Samsun Canik Uludağ Ortaokulu'ndan 5. sınıf öğrencisi Beyza Nur Ay, Konya Meram Doktor Teoman Bilge İlkokulu'ndan 4. sınıf öğrencisi Ahmet Akkan ve Van Muradiye Cumhuriyet Ortaokulu'ndan 5. sınıf öğrencileri Emir Akkuş ve Emre Akkuş ile eş zamanlı bağlantılar kurularak karne coşkusu birlikte yaşandı.

İstanbul Seyrantepe Ortaokulu'nda eğitim gören Günışığı öğrencisi 12 yaşındaki Azra Arıca da TahtApp sayesinde sınıfta öğretmenimin tahtaya yazdıklarını tabletinden rahatça görebildiğini ve derslerini rahatça takip edebildiğini anlattı.

Arıca, karne alırken okullarında kurulan büyük ekrandan diğer şehirlerdeki Günışığı arkadaşlarıyla bir araya geldiğini belirterek, onlarla aynı anda konuşmanın ve uzaktaki arkadaşlarıyla karne sevincini paylaşmanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.