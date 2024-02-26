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Teknoloji

Türk Telekom'dan sürdürülebilir teknolojiler için GSMA'da önemli adım

Türk Telekom, Türkiye'nin önde gelen sistem entegratörü Netaş ve Netaş'ın ana hissedarı, dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri çözümleri sağlayıcısı ZTE ile İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) imzaladı.

Fatma Eda Topcu  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Türk Telekom'dan sürdürülebilir teknolojiler için GSMA'da önemli adım

Barselona

Çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) ve elektrikli şarj istasyonları yatırımlarıyla önemli adımlar atan Türk Telekom, sürdürülebilir teknolojiler için yeni nesil yeşil şebeke ve uygulamalarının hayata geçirilmesi kapsamında ZTE ve Netaş ile işbirliği yapacağını GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde duyurdu.

Türk Telekom, Netaş ve Netaş'ın ana hissedarı, dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri çözümleri sağlayıcısı ZTE ile İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) imzaladı.

Telekomünikasyon altyapısında yenilikçi uygulamalar

Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, mobil baz istasyonlarının altyapısında güneş enerjisi sistemlerinin kullanılması, baz istasyonu üzerindeki trafik oranına göre dinamik olarak yük tahmini ve kaynak optimizasyonu yapan yapay zeka tabanlı akıllı yazılım çözümlerinin uygulanması, yeni nesil sıvı soğutma teknolojisi (LIC- Liquid Immersion Cooling) kullanan veri merkezi sunucularının kullanılması ve yeni nesil fiber şebeke çözümlerinde kullanılmayan PON portlarının akıllı algoritmalar ile kontrol edilip kapatılarak enerji tasarrufu sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleşen imza töreninde açıklamalarda bulunan Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin lider telekomünikasyon şirketi olarak, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle işbirliklerine imza atıyor, ülkemizi yeni nesil teknolojilerle buluşturmak için azimle çalışıyoruz. Türkiye'nin yeşil teknoloji dönüşümünü hızlandırmak üzere güç birliği yaptığımız şirketlerden biri de yerli teknoloji şirketi Netaş ve global ortağı ZTE oldu. Halihazırda erişim, IPTV ve uç cihaz alanlarında altyapı çözüm ortağımız olan ZTE ve Netaş ile yeni nesil yeşil teknolojilerin ülkemizde hayata geçirilmesine yönelik imzaladığımız İyi Niyet Sözleşmesi'nin hayırlı olmasını dilerim."

Netaş Yönetim Kurulu Başkanı ve ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölge Başkanı Peng Aiguang da işbirliği ile ilgili, "Türk Telekom ile hem global hem de Türkiye'deki bilgi birikimi ve tecrübemizle önümüzdeki dönemde de yeni nesil teknolojileri ve yerli ürünleri barındıran projeleri hayata geçirmek için imzaladığımız İyi Niyet Sözleşmesi'nden ötürü çok mutlu olduğumu belirtmek isterim." diye konuştu.

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