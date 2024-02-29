Türk Telekom'dan kültür sanata "teknoloji" dokunuşu
Türk Telekom ve Huawei, Türk Telekom'un teknoloji ile kültür sanatı harmanladığı Atatürk Kültür Merkezi'nde işbirliği yaparak gerçekleştirdiği denemeyi duyurdu.
Barselona
İspanya'nın Barselona kentindeki Mobil Dünya Kongresi'ne (Mobile World Congress-MWC 2024) yaptığı işbirlikleri ile çıkarma yapan Türk Telekom, yenilikçi çalışmalarıyla sağlıktan eğitime, endüstriden tarıma, spordan kültür sanata hayatın her alanında değer yaratan projeler geliştirmeyi sürdürüyor.
Bu çerçevede Mobil Dünya Kongresi'nde düzenlenen etkinlikte, yenilikçi uygulamalara dair işbirliklerini açıklayan Türk Telekom ve Huawei, Türk Telekom'un kültür ve sanat alanındaki dijitalleşme vizyonu çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde teknoloji ile kültür sanatı harmanlayarak gerçekleştirdiği denemeyi duyurdu.
İşbirliğinin imza törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da katıldı.
İşbirliği kapsamında, Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT mezunlarından NaraXR'ın desteğiyle, 5G ile sanatın evrenselleşmesini sağlayacak uygulamalarından, Türk Telekom'un teknoloji ile kültür sanatı harmanladığı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen dünyanın ilk 5G Haptic Eldivenli VR Kukla Tiyatrosu denemesi Huawei standında dünyaya tanıtıldı.
Denemede farklı lokasyonlarda bulunan gerçek kukla oynatıcılarının yönettiği Unesco Kültür Mirası Karagöz Kukla Tiyatrosu, 5G Haptic Eldiven ile Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan seyircilere canlı olarak VR, AR ve web ortamında sunuldu.
Ayrıca farklı lokasyonlar arasında Türkiye'nin ilk 3 boyutlu 5G sanal görüşme denemesi de yerli teknoloji şirketi Scalar Vision ile gerçek zamanlı olarak yapıldı.
"Teknoloji birikimimizle kültürel değerlerimizi dünyaya tanıtıyoruz"
Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, etkinlikteki konuşmasında, Türkiye'de dijital dönüşümün öncü kurumu olarak, iştirakleri ve mühendisleriyle, tüm çalışmaları milli sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu motivasyonla çıktıkları yolda teknolojiyi insanın iyiliği ve faydası için üreten, geliştiren ve sektöre değer katan dünyanın sayılı operatörlerinden biri olmanın gururunu yaşadıklarına işaret eden Önal, spor, sağlık, tarım gibi birçok farklı sektörde uyguladıkları 5G denemeleri ile Türkiye'yi geleceğe bağlayan pek çok proje ve çalışmanın öncüsü olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Kırdığımız 5G hız rekorlarının yanı sıra ülkemizin ilk akıllı fabrika uygulaması, ilk özel endüstriyel mobil şebeke, ilk canlı 5G maç yayını, 5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat ve tarımda ilk akıllı traktör kullanımı gibi çok sayıda yenilikçi projeye imza attık. Dünyanın önde gelen teknoloji firmaları ve platformları ile olan ortaklıklarımız sayesinde Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin yüzyılı yapma vizyonuna katkı sunmaya devam ediyoruz. Son dönemde akıllı teknolojiler geliştirmekle kalmadık, küresel oyuncularla birlikte yaptığımız çalışmalar ve başarıyla sonuçlanan testlerimizle, pek çok ilki sadece Türkiye'de değil, dünyada da gerçekleştiren operatör olarak teknoloji alanındaki liderliğimizi sürdürdük.
Huawei ve PİLOT mezunumuz NaraXR ile gerçekleştirdiğimiz deneme projemiz, Unesco Kültür Mirası Karagöz Kukla Tiyatrosu performansının 5G destekli Haptic Eldiven ve XR teknolojileri kullanarak mekan bağımsız ve canlı olarak sergilenebilmesini ve izlenebilmesini sağlıyor. Denemelerini teknoloji ile kültür sanatı harmanladığımız Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiğimiz, dünyada bir ilk niteliği taşıyan çalışmada, yeni nesil teknolojileri kültür sanat alanına da uyguladık. Ayrıca kullanıcıların gerçek dünyadan sanal dünyaya veya sanal dünyadan gerçek dünyaya hızlı bir şekilde geçiş yapmalarına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmış 3 boyutlu görüşme teknolojileri ile bireyler arasındaki fiziksel mesafeleri en aza indiren çözümlerin gelişimine katkı sağlıyoruz."
"Deneme, teknolojiyle sanatın evrenselleşmesine en güzel örneklerden biri"
Huawei Türkiye CEO'su Kaya Shi de Türk Telekom ile olan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, işbirliklerini 5G teknolojilerinin kullanım senaryoları özelinde artırdıklarını aktardı.
5G'nin sunduğu imkanları kullanarak, kültür sanat alanında da yenilikçi uygulamalara imza atmaya devam ettiklerini aktaran Shi, şu bilgileri verdi:
"Türk Telekom ile birlikte gerçekleştirdiğimiz dünyanın ilk 5G Haptic Eldivenli VR Kukla Tiyatrosu denemesi, teknolojiyle sanatın evrenselleşmesine nasıl katkıda bulunabileceğimizin en güzel örneklerinden biridir. Bu deneme ile Unesco Kültür Mirası Karagöz Kukla Tiyatrosu'nu 5G ve XR teknolojileri kullanarak mekan bağımsız ve canlı olarak dünyanın her köşesine taşıyabiliyoruz. 5G'nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme süresi gibi özellikler, her alanda sınırları zorlamamızı ve yeni deneyimler sunmamızı sağlıyor. Bu işbirliği ile sadece Türkiye'de değil, global ölçekte de kültür sanatın dijitalleşmesine öncülük etmiş olacağız. Türk Telekom, Türkiye yolculuğumuzun başından bu yana stratejik iş ortağımız oldu. Huawei Türkiye ailesi adına, bize duydukları güven için kendilerine en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Türk Telekom ile birlikte Türkiye için değer yaratmaya devam edeceğiz."
Dünyanın ilk 5G VR Kukla Tiyatrosu
Etkinlikte paylaşılan bilgiye göre, Türk Telekom, Huawei ve NaraXR'ın 5G ve ötesi teknolojilerinin sanat alanında kullanılması çalışmaları kapsamında, Karagöz Kukla Tiyatrosu'nun 5G destekli Haptic Eldiven ve XR teknolojileri kullanılarak mekandan bağımsız, canlı ve çok düşük gecikmeli olarak izlenmesi sağlandı.
Türk Telekom'un ana destekçisi olduğu kültür ve sanatın kalbinin attığı Atatürk Kültür Merkezi'nde denemeleri gerçekleştirilen, dünyada bir ilk olan bu proje 5G teknolojileri ile kültür sanatın yaygınlaştırılması ve tanıtılması için önemli bir adım niteliği taşıyor.
5G destekli 3D görüşmenin, uzaktan çalışma, eğitim ve sosyal etkileşime yeni bir boyut kazandırması bekleniyor
Türk Telekom, Türkiye'nin ilk 3 boyutlu 5G canlı video görüşmesini Huawei ile birlikte Türk Telekom Ümraniye Teknopark'ta yerli teknoloji firması Scalar Vision'ın 3D AR teknoloji platformunu kullanarak gerçekleştirdiği proje de yılın en başarılı use caseleri olarak Barselona'da dünyaya tanıtıldı.
Farklı konumlardaki kullanıcılara aynı mekanda hissettirecek kadar üst seviye dijital bir iletişim deneyimi sunan 5G destekli 3D görüşmenin, uzaktan çalışma, eğitim ve sosyal etkileşime yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.