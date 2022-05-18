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Teknoloji

Türk savunma sanayisinin ürünleri Romanya'da tanıtıldı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te, bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Karadeniz Savunma, Havacılık ve Güvenlik Fuarı’na Türkiye'den Nurol Makina ve Karel Elektronik Sanayi katıldı.

Mehmet Serkan Eruysal   | 18.05.2022
Türk savunma sanayisinin ürünleri Romanya'da tanıtıldı Fotoğraf: Mehmet Serkan Eruysal/AA

Bükreş

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz fuara katılarak Türk savunma sanayisini temsil eden firmaların ürün ve hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Nurol Makina Stratejik Planlama Pazar Geliştirme Direktörü Emre Akın AA muhabirine, uzun yıllardır Romanya'da varlık gösterdiklerini, farklı etkinliklerde yer aldıklarını ancak savunma fuarına ilk kez katıldıklarını söyledi.

Akın, uluslararası alanda rekabetçi bir firma olarak Romanya ordusuna değerli katkılar sağlayacaklarını inandıklarını, fuara "Yörük" kamyonetiyle katıldıklarını belirterek envanterlerindeki diğer araçların da sunumunu yapacaklarını ifade etti.

Nurol Yönetim Kurulu Savunma Danışmanı emekli Tuğgeneral Recep Özdemir, fuara katılanlara araçlarını tanıttıklarını, müşterilerine mevcut bir aracı satmaktan ziyade alıcıların ihtiyacı olan hususları belirleyip araçlarını ona göre özelleştirebildiklerini dile getirdi.

Nurol Teknoloji İş Geliştirme Yöneticisi Ozan Yalçın, balistik koruma konusunda dünyanın en yetkin firmalarından biri olarak Romanya'daki bu fuar vasıtasıyla ürünlerini tanıtmak istediklerini vurgulayarak "Avrupa genelinde genel güvenlik konjonktürü çerçevesinde balistik koruyucu ürünlerin gerek kişisel, gerek platform olarak önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor." dedi.

Karel Elektronik Savunma Sanayi Direktörü Senih Başol, Romanya'daki savunma fuarına ilk kez katıldıklarını belirterek iki önemli ürünleri zırhlı araçlarda haberleşmeyi sağlayan interkom çözümleri ve askerler arasında haberleşmede kullanılan PBX çözümlerini tanıttıklarını aktardı.

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