Savunma Sanayii Akademi tarafından Ağustos 2024'te başlatılan "Milli Yetkinlik Hamlesi" kapsamında, lise öğrencilerinden sektör yöneticilerine kadar yaklaşık 500 bin kişiye eğitim, rehberlik ve gelişim imkanı sunuldu.

Türk savunma sanayisinin "Milli Yetkinlik Hamlesi" ile 500 bin kişiye ulaşıldı Savunma Sanayii Akademi tarafından Ağustos 2024'te başlatılan "Milli Yetkinlik Hamlesi" kapsamında, lise öğrencilerinden sektör yöneticilerine kadar yaklaşık 500 bin kişiye eğitim, rehberlik ve gelişim imkanı sunuldu.

"Başarının merkezinde hep insan var" temasıyla düzenlenen Milli Yetkinlik Hamlesi'nin ikinci yıl dönümü etkinliğinde, savunma sanayisinin insan kaynağı kapasitesine yönelik stratejik veriler paylaşıldı.

AA muhabirinin söz konusu verilerden yaptığı derlemeye göre, Yetkinlik Hamlesi, Türkiye'nin milli dayanıklılık stratejisinin "insan ve yetkinlik boyutu" olarak tanımlanırken, insan yetkinliği ise Savunma Sanayii İcra Komitesinin (SSİK) kararıyla savunma planlamasının ana unsurlarından biri olarak belirlendi.

Teknolojinin, ekonomik rekabetin sınırlarını aşmasının yanı sıra yapay zeka, kuantum teknolojileri, uzay çalışmaları, siber güvenlik, ileri malzemeler ve otonom sistemler gibi alanlar da milli güvenliğin belirleyici unsuru haline geldi.

Eğitim süresi 158 bin saati aştı

İnsanı yalnızca bir istihdam başlığı değil, savunma sanayisinin geleceğini şekillendirecek stratejik bir kapasite olarak da gören hamle, Savunma Sanayii Akademi eliyle somut bir yapıya dönüştürüldü.

Yeteneğin keşfinden uzmanlaşmaya uzanan hamle kapsamında 50'nin üzerinde proje aynı çatı altında buluşturularak 7 hedef grupta yaklaşık 500 bin kişiye ulaşıldı. Süreç, 4 platform ve 11 programla ortak bir gelişim modeli etrafında şekillendirildi.

Savunma Sanayii Lise Programı ile 5 dönemde 2 bin 541 öğrenciye ulaşıldı. ELMAS programı kapsamında 12 şehirde 13 okuldan 7 bin mesleki ve teknik lise öğrencisi sürece dahil edildi. Savunma Sanayii Kampüs Programı 8 şehirde 3 bin katılımcıyla gerçekleştirilirken, üniversite modüllerinde 4 bin 991 öğrenciye eğitim sunuldu.

Sektöre adım atan genç profesyonellerin bulunduğu grupta da Kariyer ve Yetkinlik Buluşmaları kapsamında toplam 111 bin kişiyle bir araya gelindi.

Dijital öğrenme ve istihdam altyapısını oluşturan Savunma Kariyer Platformu, 290 bin kullanıcıyı 339 firmayla buluştururken, Savunma Gelişim Platformu üzerinden ise 73 bini aşkın kullanıcıya 665 eğitim verildi, toplam eğitim süresi 158 bin saati aştı.

"Değerler Yuvaya Dönüyor" projesiyle tersine beyin göçü hedefleniyor

HAVELSAN İşe Alım ve Ücret Yönetimi Müdürü Fatma Hilal Karatay, Milli Yetkinlik Hamlesi'nin oluşturulan teknoloji vizyonunun insan kıymetine dokunan en stratejik noktası olduğunu söyledi.

Lise öğrencilerinden sektör profesyonellerine kadar uzanan ve küresel çapta etki oluşturan bu projenin paydaşı olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Karatay, yurt dışında gerçekleştirilen teknoloji ve yetkinlik buluşmalarını bizzat sahada deneyimlediklerini ve oradaki yeteneklerle buluşma fırsatı yakaladıklarını kaydetti.

Fotoğraf : Ömer Taha Çetin/AA

Karatay, asıl meselenin iş gücü kazanımından ziyade, buluşulan yeteneklerin bu vizyonun neresinde yer alabileceklerine dair beklenti ve sorularına yanıt bulmak olduğuna işaret etti.

Programların devamı niteliğinde, yurt dışında yaşayan veya ülkeye dönmek isteyen yetenekleri kapsayan "Değerler Yuvaya Dönüyor" projesini HAVELSAN bünyesinde hayata geçirdiklerini bildiren Karatay, kendi internet siteleri ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) programları aracılığıyla aldıkları başvurularla havuzlarında şimdiden binlerce adayın oluştuğunu bildirdi.

Savunma sanayisinde çalışmak isteyen gençlere yönelik tavsiyelerini de paylaşan Karatay, iş becerisi ve milli bilincin ön plana çıktığını, yapılan işlerin tek başına mesleki bir faaliyet olarak kalmayıp ülkenin kalkınmasına doğrudan katkı sağladığını belirtti.

Karatay, üretilen bir ürünün sahada asker tarafından kullanılmasının veya geliştirilen bir yazılımın e-Devlet uygulamalarında vatandaşlara hizmet etmesinin büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu, teknolojik altyapının yanı sıra manevi duyguların güçlü olması gerektiğini ifade etti.

Genç yetenekler savunma sanayisi kamplarında sektöre hazırlanıyor

Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Leyziva Aydemirli de Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında yapılan kamplar sayesinde teorik bilgileri pratiğe dönüştürme fırsatı bulduklarını anlattı.

Kamp sürecinin hem teknik hem de kişisel yetkinlikleri artırmaya yönelik olduğunu dile getiren Aydemirli, ideathon ve hackathon yarışmalarıyla interaktif bir süreç geçirdiklerini, gruplar halinde fikirlerini kısa sürede geliştirme ve tasarımdan yazılıma kadar pek çok noktayı raporlayıp sunma imkanı bulduklarını söyledi.

Kuantum fiziği, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında eğitimler aldıklarını belirten Aydemirli, yapay zekada veri toplama üzerine geliştirdiği ve beğenilen projesinin raporlanarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) sunulduğunu ifade etti.

Aydemirli, ayrıca kampta SSB ile sektörün öncü kurumlarından gelen uzmanlardan kıymetli mentörlük destekleri aldıklarını kaydetti.

Kariyerini sistem veya simülasyon mühendisliği alanlarında savunma sanayisinde sürdürmeyi hedeflediğini dile getiren Aydemirli, enerji sistemleri mühendisliği dendiğinde akla sadece enerji sektörü gelse de savunma sanayisinde, örneğin uçak motorları alanında, çok rahat istihdam edilebilecek alanların mevcut olduğuna dikkati çekti.

Tercih dönemindeki öğrencilere, istedikleri üniversitelerin ders içeriklerini inceleyerek ve gelecekte nerede olmak istediklerini analiz ederek karar vermeleri tavsiyesinde bulunan Aydemirli, bu kampların gençlere sadece yön göstermekle kalmayıp aynı zamanda yetkinliklerini ispatlama olanağı sağladığını sözlerine ekledi.