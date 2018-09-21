Türk girişimcinin makinesi 56 ülkenin halısını yıkıyor

İzmir'de bir girişimci kendi tasarımı olan halı yıkama makinesini 56 ülkeye ihraç ederek Türkiye'ye yılda 9 milyon dolar döviz girdisi sağlıyor.

Fotoğraf: AA/Yusuf Şahbaz

İZMİR - Yusuf Şahbaz

İzmir'de kendi tasarladığı endüstriyel halı yıkama makinesini 56 ülkeye satan iş adamı Ayhan Yemyeşil, yılda 9 milyon dolarlık ihracata imza atıyor.

Yaklaşık 17 yıl önce endüstriyel halı yıkama makineleri üzerine projeler geliştiren Ayhan Yemyeşil, İzmir'in Gaziemir ilçesinde küçük bir işletmede başlayan serüvenini başarı hikayesine dönüştürdü.

Tasarladığı makineleri günün teknolojik şartlarına uygun ve yenilikçi bir yaklaşımla tüketicinin kullanımına sunan iş adamı, geçen sürede iç pazardan ziyade hedefi olan ihracata yöneldi.

Sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer alan Yemyeşil, bugün başta Avrupa ve Ortadoğu olmak üzere 56 ülkeye ihracat yapar duruma geldi.

Mekke ve Medine'de aralarında kutsal mekanların da bulunduğu binalardaki halıların temizlenmesi için Suudi Arabistan'a da makine gönderen Yemyeşil, ülkeye yılda ortalama 9 milyon dolar döviz kazandırıyor.

Son olarak Hindistan'a ihracata başlayan firma, siparişlerin ilk kısmını teslim etti.

"Tereciye tere satmanın keyfini yaşıyoruz"

Yemyeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak yeni pazar arayışlarında olduklarını ve yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Balkan coğrafyasını çok önemsediklerini dile getiren Yemyeşil, "Arnavutluk'a yaklaşık 500 bin dolarlık yatırım yapıyoruz. Buradan tüm Balkan coğrafyasına ulaşmak istiyoruz." dedi.

Yakın zamanda Hindistan'a halı yıkama makinesi gönderdiklerini anlatan Yemyeşil, şunları kaydetti:

"Hindistan'ın yaklaşık 1 milyar 300 milyon nüfusu var. Kumaş ve halı sektöründe çok önde bir ülke. Bu sektörde ileri oldukları için makine ithalatı pek yapmazlar. Firma olarak şu anda tereciye tere satmanın keyfini yaşıyoruz. İlk parti ürünümüz gitti. Şimdi ikinci partiyi hazırlıyoruz. Yaklaşık 2 ay sonra bunları da teslim edeceğiz."

Bugüne kadar ihracat yaptıkları ülkelerden en ufak bir şikayet dahi almadıklarını vurgulayan Yemyeşil, teknik personelin bir makine servisi için Avustralya'nın Sidney kentine gittiğini, 45 dakikalık servisten sonra Türkiye'ye döndüklerini anlattı.

Türk ekonomisine katkı

Türk ekonomisine katkı vermek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirten Yemyeşil, "Türkiye'ye döviz kazandırmaya devam edeceğiz. Yerli makine kullanımına yapılan destekleri çok yerinde buluyoruz. Türk sanayisinin kısa sürede büyük atılımlar yapacağına inanıyoruz." diye konuştu.