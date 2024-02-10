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Teknoloji

Türk bilim ekibi 8. kez Beyaz Kıta'daki evi Horseshoe Adası'nda

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne 27 Ocak'ta İstanbul’dan başlayan ekip, Türkiye’nin geçici bilim kampının bulunduğu Horseshoe Adası’na ulaştı.

Şebnem Coşkun  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Türk bilim ekibi 8. kez Beyaz Kıta'daki evi Horseshoe Adası'nda Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

Antartika

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşen 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin ekibi, 8. Kez Antarktika Horseshoe Adası’nda çalışmalarına başladı.

Horseshoe Adası’na varan 24 bilim insanı, yer bilimleri, fiziki bilimler ve yaşam bilimleri gibi farklı ana alandaki 22 proje kapsamında Küresel Konumlandırma Sistemi (GNSS) ile deniz seviyesi ve buzul değişiminin izlenmesi, deniz canlıları, bakteriler ve biyoçeşitlilik, zooplankton, jeoloji ve atmosferik koşullardan mikroplastik ölçümlerine kadar birçok alanda proje gerçekleştirecek.

"Uzaydaki çalışmaların ön çalışmaları Antarktika’da yapılıyor"

8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, Horseshoe Adası’na ulaştıklarını belirterek,​​​​​​​ "24 kişi üssümüze gelerek Türk bayrağımızı açtık ve hep birlikte İstiklal Marşı’mızı okuyarak çalışmalarımızı başlattık." dedi.

Bölgede görülen kuş gribi vakalarıyla ilgili ön incelemelerde bulunduklarını ifade eden Başar, uzay çalışmalarının Antarktika’da yapılan çalışmalarla eş güdümlü gittiğinin altını çizdi.

Başar, "Benzer projeler birlikte çalışılmakta. Uzaydaki çalışmaların ön çalışmaları Antarktika’da yapılıyor. Birçok ortak proje şu anda aynı anda yürütülmekte. Bayrağımız hem Antarktika’da hem uzayda aynı anda dalgalandırılmakta." ifadelerini kullandı.

"Soruların cevaplarını aramak için buradayız"

Prof. Dr. Başar, 24 bilim insanının Horseshoe Adası’nda bilimsel araştırmalarını sürdürdüğüne değinerek, “Bilim insanlarımız gezegenimiz için birtakım sorular sordular ve bu sorulara cevap aramak için buradayız.” dedi.

Daha önce Antarktika’ya yakın yerlerde görülen ve son zamanlarda Beyaz Kıta’da da tespit edilen kuş gribinin bölgede yayılmasını önlemek için bilim kampının bulunduğu Horseshoe Adası’nda incelemeler yapılırken önlemler alındı.

Ekip, incelemeler sonrası güvenli şekilde çalışmalarına başladı.

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