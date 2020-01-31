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Bilim Teknoloji, TEKNOFEST

TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalarında heyecan başlıyor

TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek Uluslararası İnsansız Hava Araçları ve Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışmalarına başvurular 3 Şubat'tan itibaren yapılabilecek.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 31.01.2020
TÜBİTAK'ın TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalarında heyecan başlıyor

Ankara

TÜBİTAK'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye genelinde insansız hava aracı konusunda farkındalığın artırılması ve çalışmaların yaygınlaştırılması amacıyla Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışları düzenlenecek.

Sabit ve döner kanat kategorilerinde yapılacak yarışma için 3 Şubat-23 Mart'ta "iha.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden başvuruda bulunulabilecek. 15-20 Eylül'de Gaziantep'te TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilecek organizasyon, üniversite öğrencilerine yönelik olacak.

Yarışma kapsamında 8 bin lira İHA geliştirme ve 4 bin lira katılım desteğinin yanı sıra, dereceye girenlere 7 bin 500-30 bin lira arasında ödüller verilecek. Öte yandan birinci olan takım üyeleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde staj imkanı elde edecek.

Alternatif enerjili elektrikli araçlar yarışacak

TÜBİTAK, üniversite öğrencilerinin çevresel duyarlılıklarını ön plana çıkararak, yeni teknolojik uygulamalar geliştirmesini sağlamak amacıyla Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları da düzenleyecek.

Söz konusu yarışmaya başvurular 3 Şubat-2 Mart'ta "challenge.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek etkinlik 1-6 Eylül'de TEKNOFEST kapsamında Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak.

Katılımcılara 35 bin liraya kadar hazırlık teşviki, 40 bin liraya kadar da performans ödülü verilecek.

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