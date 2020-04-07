Euro
7.35
Dolar
6.76
BIST 100
94,147.57
Altın
1,655.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
logo
Bilim Teknoloji

TÜBİTAK'ın İHA yarışmalarına başvurularda süre uzatımı

TÜBİTAK, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştireceği insansız hava araçları yarışmalarının başvuru süresini uzattı, istekliler 30 Nisan'a kadar organizasyona kayıt yaptırabilecek.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 07.04.2020
TÜBİTAK'ın İHA yarışmalarına başvurularda süre uzatımı

Ankara

TÜBİTAK'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler çerçevesinde yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle kuruma, İHA yarışmalarına başvurularda süre uzatımına gitmesi yönünde yoğun talep geldi.

Bu doğrultuda, alınan kararla TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilecek "TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları" ile "TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Araçları" yarışmalarına başvuruların 30 Nisan'a kadar yapılabilmesine olanak tanındı.

Öte yandan, duyuruda gelişmeler kapsamında başvuru sürelerinin tekrar değerlendirilebileceği belirtilerek, yarışma takvimiyle ilgili güncellemelerin bildirileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı
AB'den 'İtalya'ya destek yetersizdi' itirafı
Nadir Hastalıklar Ağı'ndan Kovid-19 sürecine ilişkin açıklama
Koronavirüste son 24 saat
WhatsApp mesaj iletimini sınırlandırdı

Benzer haberler

TÜBİTAK'ın İHA yarışmalarına başvurularda süre uzatımı

TÜBİTAK'ın İHA yarışmalarına başvurularda süre uzatımı

TÜBİTAK'ın Kovid-19'a yönelik çağrısına 444 başvuru yapıldı

TÜBİTAK BİLGEM ve ARDEB'e personel alınacak

TÜBİTAK, Kovid-19'a yönelik sanal konferans düzenleyecek

TÜBİTAK, Kovid-19'a yönelik sanal konferans düzenleyecek
Öğrenciler TEKNOFEST'te roketlerini ateşlemeye hazırlanıyor

Öğrenciler TEKNOFEST'te roketlerini ateşlemeye hazırlanıyor