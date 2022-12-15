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Teknoloji

TÜBİTAK RUTE, 1 litrelik hacimden en yüksek gücün alınabildiği lokomotif motorunu tasarladı

TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) yöneticiliğinde raylı ulaşım alanındakiler içinde 1 litre motor hacminden elde edilen en yüksek güce sahip dizel motor tasarımı yapıldı.

Enes Duran   | 15.12.2022
TÜBİTAK RUTE, 1 litrelik hacimden en yüksek gücün alınabildiği lokomotif motorunu tasarladı

Ankara

TÜBİTAK'dan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) "1007 Programı" kapsamında desteklenen, TÜBİTAK RUTE, TÜRASAŞ, Marmara Üniversitesi ve Sıradışı Mühendislik ortaklığı ile gerçekleştirilen "Özgün Motor Geliştirilmesi Projesi" tamamlandı.

Özgün Motor, lokomotif için Türkiye'de sıfırdan tasarlanan ve üretilen, aynı zamanda lisans hakları da TÜBİTAK'ta olan ilk motor olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin motor sanayisinin geleceği için önemli olan "Özgün Motor", sınıfındakilere göre çevreci, verimli ve sürdürülebilir tasarıma sahip bulunuyor. 160 serisi motor ailesi tasarımının ilk ürünü olan 8 silindirli 1200 beygir gücündeki bu motor global ölçekte belirlenen emisyon limitlerini karşılıyor. Söz konusu motor iklim krizine önerilen çözümlerden birisi olan alternatif biyoyakıtlar ile çalışabiliyor.

V8, V12 ve V16 motor ailesi seçenekleri ile 2700 beygire kadar güç sınıflarında çözüm olacak Özgün Motor, lokomotiflerde, jeneratörlerde ve birçok "su üstü gemide" rahatlıkla kullanılabilecek. TÜRASAŞ tarafından seri üretimi yapılarak, kullanımı yaygınlaştırılacak.

Motor ailesinin tanıtımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımıyla yarın TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde yapılacak.

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