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Bilim Teknoloji

TÜBİTAK iklim ve temiz enerji uzmanlarını sanal ortamda buluşturacak

Ufuk 2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı Uluslararası Ağ Oluşturma Etkinliği, 23 Ekim'de çevrim içi gerçekleştirilecek.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 08.10.2020
TÜBİTAK iklim ve temiz enerji uzmanlarını sanal ortamda buluşturacak

Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 23 Ekim'de çevrim içi gerçekleştireceği "Ufuk 2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı Uluslararası Ağ Oluşturma Etkinliği" ile iklim hedeflerini geliştirme, temiz, düşük maliyetli ve güvenli enerji, biyoçeşitlilik gibi alanlarda Avrupa ve Türkiye'de faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları bir araya getirecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, programda, Avrupa Komisyonu yetkilileri ve ağ temsilcilerince "Ufuk 2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı"na ilişkin verilecek güncel bilgilere ulaşacak katılımcılar, böylece yeni ortaklıklar kurma, iş birliği ağlarını geliştirme, Avrupalı paydaşlarla görüşme fırsatını yakalayacak.

Çağrı, iklim hedeflerini geliştirme, temiz, düşük maliyetli ve güvenli enerji, temiz, döngüsel ekonomi için endüstri, enerji ve kaynak verimli binalar, sürdürülebilir ve akıllı mobilite, biyoçeşitlilik ve ekosistemler gibi alanları kapsıyor.

Etkinliğe, söz konusu alanlarda Avrupa ve Türkiye'de faaliyet gösteren akademisyenler, sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından 500 kişi katılabilecek.

Katılım için etkinliğin web sitesinden kayıt yaptırıp, yüz yüze görüşme randevusu alınacak.


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