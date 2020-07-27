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Bilim Teknoloji

TÜBİTAK fizik olimpiyatlarını 5 ödülle tamamladı

TÜBİTAK Fizik Olimpiyat Takımı, 4. Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya ile 1 mansiyonun sahibi oldu.

Enes Duran   | 27.07.2020
TÜBİTAK fizik olimpiyatlarını 5 ödülle tamamladı

Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Fizik Olimpiyat Takımı, bu yıl bütün ülkelerin başvurusuna açılan ve çevrim içi olarak 18 Temmuz'da yapılan 4. Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 2 altın ve 2 gümüş madalya ve 1 mansiyon elde etti.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, 4. Avrupa Fizik Olimpiyatları'na 57 ülkeden 250 öğrenci katıldı.

Çevrim içi olarak 18 Temmuz’da gerçekleşen olimpiyatlarda, TÜBİTAK "2202-Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında milli takımlarda yetiştirilen genç bilim insanları, 2 altın ve 2 gümüş madalya ile 1 mansiyon kazandı.

Türkiye'yi temsil eden takımdan Yunus Emre Parmaksız ve Bayram Alp Şahin altın madalya, Öykü Sıla Güner ve Mert Ünsal gümüş madalya kazanırken Yaman Bora Otuzbir de mansiyon sahibi oldu.

Açıklamada, “Başarılarıyla bizlere art arda gurur yaşatan tüm alanlardaki olimpiyat takımı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine, başta komite başkanlarımız olmak üzere eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, olimpiyatlara katılan milli takım öğrencileriyle Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜBİTAK TÜSSİDE) tesislerindeki hazırlık kampında bir araya gelmiş ve Türkiye'nin başarılı olacağına inancını dile getirmişti.

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