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Teknoloji

TÜBİTAK, Bilim ve Teknoloji Haftası'nda 30'u aşkın etkinlik düzenleyecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), "Bilim ve Teknoloji Haftası" kapsamında Ankara, Gebze ve Antalya'da 30'u aşkın etkinlik düzenleneceği bildirildi.

Enes Duran   | 07.03.2022
TÜBİTAK, Bilim ve Teknoloji Haftası'nda 30'u aşkın etkinlik düzenleyecek

Ankara

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, TÜBİTAK'ın bu yıl Bilim ve Teknoloji Haftası'nda hem çevrim içi hem de fiziki etkinlikler düzenleyeceği belirtildi.

Açıklamada, her yıl 8-14 Mart'ta düzenlenen etkinliklerde bilimin ve teknolojinin hayattaki öneminin vurgulanması, bununla ilgili konularda farkındalık sağlanması ve TÜBİTAK'ın tanıtılmasının hedeflendiği kaydedilerek, "Bir hafta boyunca TÜBİTAK'ın Ankara, Gebze ve Antalya'daki yerleşkelerinde 30'u aşkın etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler herkesin katılımına açık olacak. Çevrim içi etkinlikler TÜBİTAK'ın sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek." ifadesine yer verildi.

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