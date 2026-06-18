ABD Başkanı Donald Trump, Apple'ın çiplerini Amerika'da tasarlamak ve üretmek üzere Intel ile birlikte çalışmayı kabul ettiğini bildirdi.

Trump, Apple'ın ABD'de çip tasarımı ve üretimi için Intel ile çalışacağını belirtti ABD Başkanı Donald Trump, Apple'ın çiplerini Amerika'da tasarlamak ve üretmek üzere Intel ile birlikte çalışmayı kabul ettiğini bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın güvendiği teknoloji Amerika'da icat edildi. Aptal başkanlar ekonomimizin kıymetini bilmediler ve Tayvan ile diğer ülkelerin yarı iletken fabrikalarımızı çalmasına izin verdiler. Sanayilerimizi gümrük vergileriyle korumayı unuttular." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci kez göreve geldiğinde yarı iletken endüstrisinin ABD'ye geri dönmesine ihtiyaç olduğunu gördüğünü kaydeden Trump, çipleri tasarladıklarını ancak onları da üretmeleri gerektiğini belirtti.

Trump, "Bu yüzden Intel'e yardım etmeye karar verdim, çünkü çiplerimizi tam burada, Amerika'da tasarlamalı ve üretmeliyiz. İlk olarak, Nvidia'nın gelmesine yardımcı olduk ve onlar da birinci seviye çiplerini Intel ile birlikte üretmeyi kabul ettiler. Ardından Elon (Musk), Intel'in teknoloji ekibiyle birlikte tasarlanan, dünyanın en büyük çip fabrikası olan TerraFab'ı kurmayı kabul etti. Ve son olarak, Apple da çiplerini Amerika'da tasarlamak ve üretmek için Intel ile çalışmayı kabul etti." ifadelerini kullandı.

Intel'e hisselerinin yüzde 10'u karşılığında yardım etmeye karar verdiklerini anımsatan Trump, bu teklifi yaptıklarında şirketin değerinin yaklaşık 100 milyar dolar olduğunu, şu an ise 600 milyar doların üzerine çıktığını kaydetti.