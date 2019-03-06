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Bilim Teknoloji

Toyota Japonya'nın Ay misyonu için gezginci robot geliştirecek

Toyota, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansının Ay misyonu için gezginci robot geliştirecek.

Emre Aytekin  | 06.03.2019
Toyota Japonya'nın Ay misyonu için gezginci robot geliştirecek

Ankara

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japon otomotiv devi Toyota, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ile Ay misyonunda kullanılacak gezginci keşif aracının geliştirilmesi için anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın detaylarının, gelecek hafta ortak basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

Ay yüzeyinde araştırmalar yapması planlanan gezginci robot, Japonya'nın Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı olacak.

JAXA, geçen ay Hayabusa2 uzay aracını, Ryugu asteroidinin yüzeyine indirmeyi başarmıştı.

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