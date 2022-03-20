Togg, zorlu hava koşullarına hazırlanıyor
Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, zorlu hava koşullarına hazırlanıyor.
İstanbul
Togg, twitter hesabından, zorlu hava koşullarına hazırlanması ile ilgili bir video paylaştı.
Paylaşımda, "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" ifadesi yer alırken, videoda, otomobilin, karlı yolda başarılı bir şekilde ilerlediği görülüyor.
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“Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum.” ❄️#USECASEMobility®#Togg pic.twitter.com/jfaOOtbYi1— Togg (@Togg2022) March 20, 2022