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Teknoloji

Togg, zorlu hava koşullarına hazırlanıyor

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, zorlu hava koşullarına hazırlanıyor.

Gökhan Yıldız   | 20.03.2022
Togg, zorlu hava koşullarına hazırlanıyor

İstanbul

Togg, twitter hesabından, zorlu hava koşullarına hazırlanması ile ilgili bir video paylaştı.

Paylaşımda, "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" ifadesi yer alırken, videoda, otomobilin, karlı yolda başarılı bir şekilde ilerlediği görülüyor.

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