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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nin ardından tesiste incelemelerde bulundu.
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Teknoloji

Togg, Trumore platformu üzerinden Teknoloji Kampüsü'nün gezilmesine imkan sağlayacak

Togg, Trumore platformu üzerinden Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nün gezilmesine ve Togg'un test edilmesine imkan sağlayacak.

Hatice Şenses Kurukız   | 27.01.2023
Togg, Trumore platformu üzerinden Teknoloji Kampüsü'nün gezilmesine imkan sağlayacak

İstanbul

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'müzü ziyaret etmek, akıllı cihazımızla test sürüşü yapmak ister misiniz? Trumore'u indirin, 28 Ocak'ı bekleyin." ifadelerine yer verildi.

Uygulamaya ilişkin detayların yarın açıklanacağı bildirildi.

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