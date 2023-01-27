Togg, Trumore platformu üzerinden Teknoloji Kampüsü'nün gezilmesine imkan sağlayacak
Togg, Trumore platformu üzerinden Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nün gezilmesine ve Togg'un test edilmesine imkan sağlayacak.
İstanbul
Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'müzü ziyaret etmek, akıllı cihazımızla test sürüşü yapmak ister misiniz? Trumore'u indirin, 28 Ocak'ı bekleyin." ifadelerine yer verildi.
Uygulamaya ilişkin detayların yarın açıklanacağı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.