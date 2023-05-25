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Teknoloji

Togg, stratejik iş ortaklarıyla Teknoloji Kampüsü’nde buluştu

Togg, 300’e yakın stratejik iş ortağıyla ikinci kez Gemlik’teki Teknoloji Kampüsü’nde bir araya geldi.

Gökhan Yıldız  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Togg, stratejik iş ortaklarıyla Teknoloji Kampüsü’nde buluştu

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Togg, Siro, Trugo ve Togg Europe ekiplerinin ev sahipliğindeki buluşmada, T10X teslimatlarından üretim hedeflerine, kısa sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşan Trumore mobil uygulamasından Trugo şarj altyapısına mobilite ekosistemindeki en son gelişmeler paylaşıldı ve ortak akıl üretmek üzere çalıştay düzenlendi.

"Bir otomobilden fazlası" hedefiyle çıktığı yolda Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X’i kullanıcılarla buluşturmaya devam eden Togg, stratejik iş ortaklarını Gemlik’teki Teknoloji Kampüsü’nde ağırladı.

Togg, Siro, Trugo ve Togg Europe ekiplerinin ev sahipliğinde ikinci kez gerçekleşen buluşmaya 300’e yakın iş ortağı katıldı.

Etkinlik kapsamında Togg ekipleri üretim hedeflerini iş ortaklarıyla paylaştı, kısa sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşan Trumore mobil uygulamasının kullanıcılara sunduğu yenilikleri aktardı.

Katılımcılar ayrıca ortak akıl üretmek üzere farklı çalıştaylara katılarak mobilite ekosisteminin sunduğu fırsatları değerlendirdi, detaylı bir kampüs turuyla üretim aşamalarını yerinde inceledi ve T10X’i deneyimledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, kendilerinin mobiliteyi yeniden tanımlamak ve bir otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktıklarını belirtti.

Karakaş, "Mobilite ekosistemini siz değerli iş ortaklarımızla birlikte dönüştürüyor, mobilite deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Hedefimiz rekabetçi bir mobilite teknoloji şirketi olmak." dedi.

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