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Teknoloji

Togg, Smart_İX ile iş ortaklığı anlaşması imzaladı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), kullanıcı deneyiminde yapay zeka destekli çözümler sunan Smart_İX ile iş ortaklığı anlaşması imzaladığını duyurdu.

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 29.08.2022
Togg, Smart_İX ile iş ortaklığı anlaşması imzaladı

İstanbul

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Kullanıcı deneyimi alanında yapay zekâ destekli çözümler üreten @SMART_iX ile yaptığımız stratejik iş birliğiyle mobilite ekosistemimizi genişletiyor, 'Akıllı Yaşam' hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve çevre dostu olmasını sağlıyoruz."

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