Togg, Smart_İX ile iş ortaklığı anlaşması imzaladı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), kullanıcı deneyiminde yapay zeka destekli çözümler sunan Smart_İX ile iş ortaklığı anlaşması imzaladığını duyurdu.
İstanbul
Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Kullanıcı deneyimi alanında yapay zekâ destekli çözümler üreten @SMART_iX ile yaptığımız stratejik iş birliğiyle mobilite ekosistemimizi genişletiyor, 'Akıllı Yaşam' hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve çevre dostu olmasını sağlıyoruz."
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Kullanıcı deneyimi alanında yapay zekâ destekli çözümler üreten @SMART_iX ile yaptığımız stratejik iş birliğiyle mobilite ekosistemimizi genişletiyor, “Akıllı Yaşam” hizmetlerimizin güvenli, hızlı ve çevre dostu olmasını sağlıyoruz.— Togg (@Togg2022) August 29, 2022
#Togg <💙> #SmartiX#USECASEMobility®️ pic.twitter.com/zzbjL329tU