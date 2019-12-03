Euro
6.37
Dolar
5.75
BIST 100
108,412.60
Altın
1,470.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuşuyor
logo
Bilim Teknoloji

TikTok'a kullanıcı bilgilerini Çin'e sattığı iddiasıyla ABD'de dava açıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, "kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal ederek bunları el altından Çin'e sattığı" iddiasıyla sosyal paylaşım sitesi TikTok'a dava açıldı.

Nuri Aydın   | 03.12.2019
TikTok'a kullanıcı bilgilerini Çin'e sattığı iddiasıyla ABD'de dava açıldı

Ankara

BBC'nin haberine göre, Çin teknoloji şirketi ByteDance'in sahibi olduğu sosyal paylaşım sitesi TikTok'a dava açan üniversite öğrencisi Misty Hong, kişisel bilgilerinin rızası dışında kullanıldığı iddiasında bulundu.

Hong, uygulamayı indirdiğini ancak hesap oluşturmadığını belirterek aylar sonra şirketin kendisi adına hesap açtığı ve paylaşmadığı videoları gizlice aldığını öne sürdü.

TikTok, haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor

Dava kapsamında, TikTok, kullanıcıların rızası olmadan üyelik bilgilerini reklam ve kar amaçlı satmak ve bunun üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor.

Kişisel bilgilerin, ABD'deki kullanıcı profillerini tespit etmek ve kullanıcıları takip etmek için kullanılmış olabileceği ve kullanılabileceği iddia ediliyor.

Dünya genelinde yaklaşık 500 bin aktif kullanıcısı olduğu belirtilen TikTok, Amerikalı kullanıcıların bilgilerini saklamadığını açıklamıştı.

TikTok, kullanıcı bilgilerini Çin'deki sunucularda sakladığı ve bazı videolara da sansür uyguladığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da artan DEAŞ saldırıları Batı'nın müdahalesine zemin hazırlıyor
Macron isteyince NATO ölür mü?
Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor
GÖRÜŞ - Avrupa'nın şaşkın adamı
Yeni AB Komisyonu’nu yeni sorunlar ve iç çekişmeler bekliyor

Benzer haberler

TikTok'a kullanıcı bilgilerini Çin'e sattığı iddiasıyla ABD'de dava açıldı

TikTok'a kullanıcı bilgilerini Çin'e sattığı iddiasıyla ABD'de dava açıldı

TikTok Uygur Türklerine baskıyı anlatan videoyu kaldırdığı için özür diledi

Müslüman genç kız 'makyaj' videosuyla Çin'deki kampları gündeme getirdi