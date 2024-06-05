Dolar
32.55
Euro
35.41
Altın
2,333.14
ETH/USDT
3,799.70
BTC/USDT
70,928.00
BIST 100
10,364.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. için Borsa İstanbul’da halka arz gong töreni düzenleniyor
logo
Teknoloji

Tesla'nın bu yıl çip üreticisi Nvidia'dan 3-4 milyar dolarlık donanım alması bekleniyor

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketin, çip üreticisi Nvidia'dan yapacağı donanım alımlarına 3 ila 4 milyar dolar arasında harcama yapmasını tahmin ettiklerini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Tesla'nın bu yıl çip üreticisi Nvidia'dan 3-4 milyar dolarlık donanım alması bekleniyor

New York

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla'nın bu yıl yapacağını belirttiği yapay zeka ile ilgili 10 milyar dolarlık harcamanın yaklaşık yarısının şirket içi olacağını kaydetti.

Tesla CEO'su Musk, "Şu anda Tesla'nın Nvidia'dan bu yıl satın alımlar için en iyi tahminim 3 ila 4 milyar dolar arasında." ifadesini kullandı.

Bugün ABD basınında yer alan haberlerde, Musk'ın Nvidia'ya çiplerin sevkiyatında Tesla yerine X ve yapay zeka şirketi xAI'ya öncelik vermesini söylediği aktarılmıştı.

X hesabından buna yönelik de paylaşım yapan Musk, "Tesla'nın Nvidia çiplerini gönderip çalıştıracak bir yeri yoktu, bu yüzden sadece bir depoda durmuş olacaklardı." ifadesini kullandı.

Texas'taki Tesla giga fabrikasının genişlemesinin neredeyse tamamlandığına işaret eden Musk, fabrikanın tam otonom sürüş eğitimi için 50 bin adet Nvidia çipi H100'e ev sahipliği yapacağını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü trafik yoğunluğu
İstanbul ve Bursa'da düzenlenen "Narkoçelik-20" operasyonunun detaylarına ulaşıldı
Türkiye ve dünya gündemi
Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan pilotlar için tören düzenlendi
Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Alevi: PKK sorununun çözümü konusunda Bağdat ile Ankara arasında görüşmeler devam ediyor

Benzer haberler

Tesla'nın bu yıl çip üreticisi Nvidia'dan 3-4 milyar dolarlık donanım alması bekleniyor

Tesla'nın bu yıl çip üreticisi Nvidia'dan 3-4 milyar dolarlık donanım alması bekleniyor

Eski OpenAI çalışanları, yapay zeka firmalarını eleştiren "muhbirlerin" korunmasını istiyor

Teknoloji şirketleri dezenformasyon yapan İsrailli hesapları engellemeye başladı

Yapay zeka bulut teknolojisi Türkiye'de dijital dönüşümü hızlandıracak

Yapay zeka bulut teknolojisi Türkiye'de dijital dönüşümü hızlandıracak
Yapay zeka iklim değişikliğiyle mücadelede rol oynayabilir

Yapay zeka iklim değişikliğiyle mücadelede rol oynayabilir
Sanatını yapay zeka teknolojisiyle buluşturan liseli gitariste uluslararası bilim ödülü

Sanatını yapay zeka teknolojisiyle buluşturan liseli gitariste uluslararası bilim ödülü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet