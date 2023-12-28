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Teknoloji

Teknopark İstanbul, nadir hastalıklara yönelik dijital çözümleri destekliyor

Sanofi'nin PharmUp platformu çatısı altında Teknopark İstanbul ve LHUSTEK işbirliğiyle nadir hastalıklar alanındaki dijital çözümlerin geliştirilmesi ve desteklenmesini amaçlayan Care4RARE programına başvurular devam ediyor.

Emirhan Yılmaz  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Teknopark İstanbul, nadir hastalıklara yönelik dijital çözümleri destekliyor

İstanbul

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Sanofi'nin 2019'da kurduğu PharmUp platformu çatısı altında Teknopark İstanbul ve LHUSTEK işbirliğiyle Lizozomal Depo hastalıkları başta olmak üzere nadir hastalıklar alanındaki dijital çözümlerin geliştirilmesi ve desteklenmesini amaçlayan Care4RARE programına başvurular sürüyor.

Türkiye'de yaklaşık 5 milyon, dünyada ise 350 milyondan fazla kişi, yüzde 80'i genetik nedenlerden kaynaklanan nadir hastalıklarla mücadele ediyor.

Genellikle kronik, ilerleyici, dejeneratif ve hayatı tehdit edici özelliklere sahip hastalıkların tanısı, tedavisi ve hasta hayatına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Care4RARE programı, bu alandaki kolaylaştırıcı dijital çözümlere odaklanıyor. Care4RARE ile Sağlık Bakanlığı Nadir Hastalıklar Sağlık Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda belirtilen aksiyonlara yönelik birçok dijital çözüm, yaklaşım, fikir ve paydaşlarla işbirliği fırsatı yaratılması hedefleniyor.

Programın başvuru alanları belirlendi

Program çerçevesinde keşfedilerek hayata geçirilecek dijital çözümlerin, nadir hastalıklara daha erken dönemde tanı koyulmasına, sağlık hizmetlerinin daha iyi planlanabilmesine ve hastaların tedaviye çok daha hızlı bir şekilde erişmesine olanak sağlayarak toplum sağlığına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Sprint programın başvuru alanları, "Dijital Sağlık Teknolojileri", "Tanı ve Tedavi Teknolojileri", "Uzaktan Sağlık Hizmetleri", "Eğitim Teknolojileri", "Giyilebilir Teknolojiler", "Veri Sistemi Teknolojileri", "Farkındalık Odaklı Çözümler" ve "Hastalık Tarama Teknolojileri" olarak belirlendi.

Başarılı girişimler Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation'da desteklenecek

Care4RARE kapsamındaki çalışmalar bütün ilgili paydaş gruplarından temsilcilerinin bir araya geleceği iki çalıştay düzenlenerek ülkemizdeki Nadir Hastalıklar ile ilgili gelişim alanları tartışılıp bu alandaki ihtiyaçların belirlenmesiyle başlayacak.

Bu çalıştayların çıktılarına göre girişim ekosistemi Teknopark İstanbul tarafından programa davet edilen katkı sağlayabilecek teknolojiler, inovatif çözümler ve olası girişimlerin desteklenmesi hedefleniyor.

Sağlıkta inovasyon odaklı girişimciler ile sağlık, bilgi teknolojisi ve yazılım sektöründen girişimciler 31 Temmuz 2024'te kadar programa başvurabilecek.

Projeleri henüz olgunlaşma düzeyinde olmayan girişimciler de bireysel olarak müracaat edebilecek. Jüri tarafından başarılı bulunan girişimcilere; uluslararası platformlara erişim, Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'da girişimlerini hayata geçirmek üzere ofis alanı kullanımı ve yazılım desteği sağlanacak.

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