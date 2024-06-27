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Teknoloji, TeknOn ile teknolojide bu hafta

TeknOn ile teknolojide bu hafta (21 Haziran-27 Haziran)

VESTEL’in katkılarıyla hazırlanan Türkiye ve dünyada teknoloji alanında öne çıkan 10 gelişme.

27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
TeknOn ile teknolojide bu hafta (21 Haziran-27 Haziran)

Estonya Cumhurbaşkanı Karis: Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine katkısı bizler için çok büyük önem taşıyor
Bayburt'ta gelin arabası ile traktörün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Samsun Emniyeti boğulmalara karşı havadan, karadan ve denizden uyardı
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