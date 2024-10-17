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Teknoloji, TeknOn ile teknolojide bu hafta

TeknOn ile teknolojide bu hafta (11 Ekim-17 Ekim 2024)

VESTEL’in katkılarıyla hazırlanan Türkiye ve dünyada teknoloji alanında öne çıkan 10 gelişme.

17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
TeknOn ile teknolojide bu hafta (11 Ekim-17 Ekim 2024)

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: Telefonlar bizi esir alıyor, bir mecra haline getiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Adalet Bakanı Tunç: Darbecilerin yazdığı bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na başlamak, bizim için bir yüz karasıdır
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