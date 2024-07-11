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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi’nde “Türkiye Bankalar Birliği 67. Genel Kurul Toplantısı”nda konuşuyor.
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Teknoloji, TeknOn ile teknolojide bu hafta

TeknOn ile teknolojide bu hafta (05-11 Temmuz)

VESTEL’in katkılarıyla hazırlanan Türkiye ve dünyada teknoloji alanında öne çıkan 10 gelişme.

11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
TeknOn ile teknolojide bu hafta (05-11 Temmuz)

Sahil Güvenlik'ten balıkçı teknesine Yunan unsurlarınca hasar verilmesine ilişkin açıklama
Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısı
"Kuyu-8" operasyonlarında yakalanan 61 şüphelinin işlemleri sürüyor
TCG Kınalıada'dan Sri Lanka'ya liman ziyareti
Bursa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

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TeknOn ile teknolojide bu hafta (05-11 Temmuz)

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