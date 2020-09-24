Euro
8.87
Dolar
7.62
BIST 100
1,113.50
Altın
1,858.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun’da Çotanak Spor Kompleksi’ndeki çeşitli incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Gaziantep’te “TEKNOFEST 2020”nin açılış töreni Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan Akkuş ailesinin de evlat hasreti sona erdi.
logo
Bilim Teknoloji

TEKNOFEST'in genç yarışmacıları büyük heyecan yaşıyor

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan öğrenciler büyük heyecan yaşıyor.

Adsız Günebakan   | 24.09.2020
TEKNOFEST'in genç yarışmacıları büyük heyecan yaşıyor

Gaziantep

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te, öğrencileri yarışma heyecanı sardı.

Çevre ve Enerji Teknolojileri Kategorisi'nde yarışan İzmir Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Elif Sude Keskin, bir yıldan beri bu yarışmayı beklediğini ifade ederek, "Burada bulduğum atmosfer çok güzel, özellikle çevre ve enerjide gördüğüm her şey çok güzel. Yeşil bir alanda gibiyim. TEKNOFEST'in şöyle bir önemi var. Ülkemizi teknoloji, çevre ve enerji gibi alanlarda ileriye götürmek için yapılan bir yarışma ve burada bulunduğum için gerçekten çok mutluyum. Daha iyi fikirler sunarak, ülkemizi ileride kurtarabilecek olan bizleriz. Buradaki projelerin hepsinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an gerçekten çok mutluyum. İlerde ülkeme çok katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Keskin'in ekip arkadaşı Ilgın Kırte de, yarışmaya katılmayı dört gözle beklediğini aktararak, "Hepimiz, ülkemizi ileriye götürmek isteyen bilim insanları, geleceğin mühendisleriyiz ve TEKNOFEST'e katılarak da bu amacımızı daha da ileriye taşımış oluyoruz." dedi.

Tarım Teknolojileri Kategorisi'nde mücadele eden Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Enes Fevzi Çiçekli ise katıldığı kategorinin bu sene ilk defa yapıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyız. Bu yarışmaya katıldık. İnşallah güzel bir sonuç elde edeceğiz. Geliştirdiğimiz araç, Karadeniz Bölgesi'nde çay hasadı yapabilen bir sisteme sahip. Dünyada en büyük üretim yapan ülkeler bu işi düz arazide yapabiliyor ancak bizim ülkemizde çay ekili araziler yüzde 30-40 eğime sahip. Biz bunun önüne geçebilmek için eğimde çalışabilen bir sistem gerçekleştirdik. İnşallah güzel sonuç elde edeceğiz."

Uçan Araba Tasarım Yarışması'na katılan Gaziantep Bilsem 9. sınıf öğrencisi Mustafa Ali Şahin, yarışmada birinci olmayı hedeflediklerini belirterek, "Uçan araba kategorisine damga vurmak istiyoruz. Buraya katıldığımız için çok heyecanlıyız. Çünkü daha önce böyle bir ortamda bulunmamıştık. Çok güzel bir ortam. Tüm dünyadan katılan bir çok yarışmacı var. Onlarla yarışmak cidden heyecanımızı arttırıyor. Böyle bir fırsat verildiği için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST, çeşitli etkinliklerle 27 Eylül'e kadar sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Salgında yeni dalgalarla karşılaşırsak kısıtlamalar getirmek zorunda kalacağız
Ankara'da karantina kurallarına uymayan 12 kişi zorunlu izolasyona tabi tutuldu
Hint Bakan Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti
Almanya'da son 24 saatte 2 bin 143 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

TEKNOFEST'in genç yarışmacıları büyük heyecan yaşıyor

TEKNOFEST'in genç yarışmacıları büyük heyecan yaşıyor

Gaziantep'te TEKNOFEST 2020 heyecanı

TEKNOFEST 2020'de gösteri uçuşları yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: TEKNOFEST toplumu dönüştürme gücüne sahip olan bir etkinlik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: TEKNOFEST toplumu dönüştürme gücüne sahip olan bir etkinlik
Gaziantep'te TEKNOFEST kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması başladı

Gaziantep'te TEKNOFEST kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması başladı
Hürjet simülatörü ilk kez Teknofest'te

Hürjet simülatörü ilk kez Teknofest'te