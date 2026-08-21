"TEKNOFEST Mavi Vatan"da El İncesi Atma Yarışması çeyrek final müsabakaları yapıldı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gününde devam ediyor.

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyan TEKNOFEST Mavi Vatan'da, Türk savunma sanayisi ürünlerinin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gün boyu düzenlenen Gemicilik Yarışmaları da yoğun ilgi görüyor.

Denizcilik geleneğinin özünü yansıtan, cesaretin, takım ruhunun ve denizci disiplininin sergilendiği Gemicilik Yarışmaları kapsamında El İncesi Atma Yarışması'nın çeyrek final müsabakaları yapıldı. 8 takımın mücadele ettiği müsabakalarda Harp Filosu Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı İzmir Tersanesi Komutanlığı, Deniz Teknik Komutanlığı ve Deniz Astsubay MYO Komutanlığı takımları yarı finalde yarışma hakkı kazandı.

Yarışmada nişan kabiliyeti ve denizci refleksleri test edilirken, belirli mesafede bulunan hedefe, el incesi halatının isabetli ve düzgün fırlatılması amaçlanıyor. Yarışmacı, belirtilen çizgiyi geçmeden halatı atıyor, iki denemede hedefi tutturmaya yönelik en isabetli atışını yapıyor. Puanlama ise süre, isabet, stil ve güvenlik dikkate alınarak hesaplanıyor.

Takımların 30 metrelik el incesini 25 metredeki hedefe doğru fırlattığı yarışmalar, yarın yarı final müsabakalarıyla devam edecek.

