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Teknoloji

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na başvurular yarın sona erecek

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek drone şampiyonasına başvurular yarın sona erecek.

Uğur Aslanhan   | 19.01.2023
TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na başvurular yarın sona erecek

İstanbul

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl yoğun ilgi gören ve yarışçıların kıyasıya mücadele edeceği organizasyonda yer almak isteyenler yarına kadar başvuru yapabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı onayıyla Türkiye'de 2017'den beri düzenlenen, 2019 yılından itibaren TEKNOFEST kapsamına alınan ve STM yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda büyük rekabet yaşanıyor.

Sporcu lisansına sahip kişilerin ve drone sporuna ilgi duyan herkesin bireysel başvuruyla katılabildiği organizasyonda dereceye girenlerden birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL ödül verilecek. Ayrıca yarışmasının birincisi TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenecek World Drone Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek.

TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında 16-19 Mart'ta İzmir'de, 27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul'da ve 30 Ağustos-3 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek.

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