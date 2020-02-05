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Bilim Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST bu yılki ilk yurt dışı başvurularını Balkanlar'dan almaya hazırlanıyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yılki ilk yurt dışı proje başvurularını Balkan ülkelerinden alacak.

Lejla Bıogradlıja,Mustafa Talha Öztürk   | 05.02.2020
TEKNOFEST bu yılki ilk yurt dışı başvurularını Balkanlar'dan almaya hazırlanıyor

Belgrad

Gaziantep'te 22-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'in yurt dışı proje başvuruları Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da 17-21 Şubat'ta yapılabilecek.

Balkan ülkelerinde görevli YEE temsilcileri Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir araya gelerek, bölge ülkelerinden ilköğretim ve lise öğrencilerini kapsayacak başvuru koşullarını değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısı yaptı.

T3 Vakfı aracılığıyla yapılacak başvurular 23'ten fazla farklı alanı kapsarken, başvurusu kabul edilen öğrenciler de Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST'e gidecek.

TEKNOFEST'in yurt dışında tanıtılmasının amaçlandığı proje başvurularıyla milli teknoloji hamlesinin de artırılması hedefleniyor.

TEKNOFEST'te biyoteknoloji inovasyon, eğitim teknolojileri, helikopter tasarım, jet motor tasarım, tarım teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, akıllı ulaşım gibi 23 kategorideki teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Gaziantep'teki TEKNOFEST'te dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon liranın üzerinde ödüller bekliyor.

Geçen yıl 19 kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden, dünyanın 122 farklı ülkesinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin öğrenci başvuruda bulunmuştu.


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