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TEKNOFEST 2020, üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor
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Bilim Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST 2020'nin 3. gününde gösteri uçuşları yapıldı

Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020'nin 3. gününde hava araçları gösteri uçuşu yaptı.

Kerem Kocalar   | 26.09.2020
TEKNOFEST 2020'nin 3. gününde gösteri uçuşları yapıldı Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

TEKNOFEST 2020'de Solotürk selamlama uçuşu yaptı

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) üçüncü gününde Gaziantep Kalesi çevresinde gösteri uçuşları yapıldı. Törende Türk Yıldızları gösteri yaptı. ( Kerem Kocalar - Anadolu Ajansı )

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen festivalde hava araçları, Gaziantep Kalesi çevresindeki uçuşlarla vatandaşlara unutulmaz dakikalar yaşattı. 

İlk olarak SoloTürk, birbirinden değişik hareketler sergilediği uçuşla vatandaşların beğenisini topladı. Daha sonra Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları kentin semalarında gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları, gökyüzüne dumanla ay ve yıldız çizerek Türk bayrağını resmetti.

Dünyanın en başarılı akrobasi pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa da havada hünerlerini sergiledi. Atak helikopterleri, havada "harmandalı"na eşlik etti.

Hava araçlarının gösterilerini vatandaşlar, Türk bayrağı sallayarak ve alkışlarla izledi.

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